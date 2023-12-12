أصغر روائية في السعودية لـ”البلاد”: اللغة اليابانية حاضرة في روايتي الثانية

البلاد-ياسر خليل

تمكنت الروائية الصغيرة غنى خليل، التي لم تتجاوز ربيعها الثالث عشر من إثبات حضورها في المحافل الثقافية باعتبارها أصغر روائية سعودية، حيث انتهت من روايتها الثانية التي تم تدشينها وإطلاقها في معرض جدة الدولي للكتاب الجاري.

التقت “البلاد” الروائية الأصغر في المملكة والتي يجري العمل على تسجيلها في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، في رحاب معرض الكتاب، وهي تحمل نسخة من روايتيها الاثنتين، معبرةً عن سعادتها بإطلاق روايتها الثانية التي كتبتها باللغتين الإنجليزية واليابانية، مشيرةً إلى أنها تعلمت اللغة اليابانية من تلقاء نفسها، وأصبحت ملمة بالثقافة اليابانية وتاريخ هذ الدولة الجميلة.

وتؤكد غنى خليل شغفها بالاطلاع وقراءة القصص والروايات، سيما وأنها تزور المكتبات بشكل مستمر رفقة والدها، بجانب انخراطها في أكثر من 60 دورة تدريبية متنوعة صقلت قدراتها وعلمتها الكثير.