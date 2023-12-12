خيركم تحتفي بالمتطوعين والمتطوعات في اليوم السعودي والعالمي للتطوع

جدة : البلاد

كرمت جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه ، المتطوعين والفائزين بجائزة خيركم للتطوع وذلك ضمن فعاليات اليوم السعودي والعالمي للتطوع والذي يقام هذا العام تحت شعار (عطاء وطن ) وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي ومدير عام الجمعية الدكتور عبدالله بن حجر و المدير التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة مكة الأستاذ محمد بيومي.

الحفل الذي بدأ بتلاوة مباركة من كتاب الله تخلله العديد من الفقرات أبرزها عرض مرئي عن أبرز انجازات خيركم في مجال التطوع للعام الحالي حيث بلغ عدد المتطوعين بالجمعية 7745 متطوع ومتطوعة بإجمالي 1542 فرصة تطوعية وبعائد اقتصادي فاق الـ 16 مليون ريال ، كما بلغ مقياس الرضا 99.92 %.

وفي كلمته خلال الحفل قال المتحدث الرسمي لخيركم الأستاذ عبدالله بن أحمد الغامدي: ان اليوم السعودي و العالمي للتطوع كان لابد لخيركم أن تحتفي فيه بهذه الفئة الغالية على قلوبنا فئة المتطوعين الذي بذلوا وقدموا ، فكانت جهودهم مباركة وعطائهم بغير حدود ، فلزم ذلك منّا أن نحتفي بهم ونقدم لهم جزيل الشكر والتقدير فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله .

وأضاف الغامدي: إن وطننا الحبيب عبر رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 أولى اهتماماً كبيراً بهذه القيمة العظيمة ( قيمة التطوع ) لتشجيع وتحفيز أبناء وبنات الوطن نحو العمل التطوعي وتمكينه على مستوى الافراد والمنظمات من أجل تحقيق أثر أعمق للوصول لزيادة عدد المتطوعين من 11 ألف متطوع إلى مليون متطوع ومتطوعة ليتحقق ( مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح ).

وخلال الحفل منحت خيركم جائزة رجل التطوع الأول لرئيس الجمعية على مدى 30 عاماً المهندس عبدالعزيز حنفي والذي منذ العام 1415هـ وحتى اليوم يترأس الجمعية ويبذل الغالي والنفيس من جهده وماله ووقته في سبيل إيصال رسالتها وتحقيق أهدافها لتعليم وتحفيظ فلذات الاكباد القرآن الكريم ليكونوا على منهج الوسطية والشريعة السمحاء ولبنة صالحة لمجتمعهم.

واختتم الحفل بإعلان أسماء المكرمين هذا العام نظير جهودهم التطوعية المتميزة ، وهم: أحمد العمري ، علي القحطاني ، عبدالعزيز الفواز ، عمار سيت ، فايز الشهري ، رافع الشمراني ، اياد العروي ، محمد يتيمي ، عصام العمري ، أما الفائزين بجائزة خيركم للتطوع فهم: إدارة البرامج المركزية والقياس ، وإدارة مكاتب الإشراف النسائية وإدارة الدعم المؤسسي وإدارة التعليم عن بعد النسائية ، ومن الموظفين نايف باكودح و عبده نعمان وحنان مخير وفاطمة سيف.