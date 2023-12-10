طريقة عمل فيليه اللحم بصوص الزبدة بالثوم والأعشاب

وصفة تحضير طبق فيليه اللحم مع صوص الزبدة الغني بنكهة الثوم والأعشاب

المقادير اللازمة

2-4 شرائح لحم فيليه

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة صغيرة ملح

فلفل مطحون طازج

البقدونس المفروم الطازج

لزبدة الثوم

1/2 كوب زبدة طرية

2 ملعقة صغيرة إكليل الجبل الطازج

1 ملعقة كبيرة زعتر طازج

2 فص ثوم مفروم

طريقة العمل

أخرجي شرائح اللحم من الثلاجة واتركيها تصل إلى درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة تقريبًا

تتبل من كلا الجانبين بالملح والفلفل.

سخني الفرن إلى 400 درجة

في مقلاة آمنة للاستخدام في الفرن على نار عالية أضيفي زيت الزيتون والزبدة

بمجرد ذوبان الزبدة وتكوين الرغوة أضيفي شرائح اللحم

تطهى لمدة دقيقتين ثم تقلب وتطهى لمدة دقيقتين إضافيتين

ضعي الصينية في الفرن واطهيها لمدة 7-8 دقائق أو حتى درجة النضج المرغوبة

للزبدة

في وعاء صغير ضعي الزبدة والأعشاب والثوم واخلطيهم حتى يمتزجوا

ضعي الزبدة على قطعة من لفافة البلاستيك ولفي الأطراف

تخزن في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام

نخرج المقلاة من الفرن ونضيف إليها زبدة الثوم ونتركها لمدة 5 دقائق

يقدم الطبق ويزين بالبقدونس الطازج وعصائر المقلاة