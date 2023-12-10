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طريقة عمل فيليه اللحم بصوص الزبدة بالثوم والأعشاب

نيفين عباسaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      10 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة تحضير طبق فيليه اللحم مع صوص الزبدة الغني بنكهة الثوم والأعشاب

المقادير اللازمة

2-4 شرائح لحم فيليه
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة صغيرة ملح
فلفل مطحون طازج
البقدونس المفروم الطازج

لزبدة الثوم
1/2 كوب زبدة طرية
2 ملعقة صغيرة إكليل الجبل الطازج
1 ملعقة كبيرة زعتر طازج
2 فص ثوم مفروم

طريقة العمل

أخرجي شرائح اللحم من الثلاجة واتركيها تصل إلى درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة تقريبًا
تتبل من كلا الجانبين بالملح والفلفل.
سخني الفرن إلى 400 درجة
في مقلاة آمنة للاستخدام في الفرن على نار عالية أضيفي زيت الزيتون والزبدة
بمجرد ذوبان الزبدة وتكوين الرغوة أضيفي شرائح اللحم
تطهى لمدة دقيقتين ثم تقلب وتطهى لمدة دقيقتين إضافيتين
ضعي الصينية في الفرن واطهيها لمدة 7-8 دقائق أو حتى درجة النضج المرغوبة

للزبدة
في وعاء صغير ضعي الزبدة والأعشاب والثوم واخلطيهم حتى يمتزجوا
ضعي الزبدة على قطعة من لفافة البلاستيك ولفي الأطراف
تخزن في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للاستخدام
نخرج المقلاة من الفرن ونضيف إليها زبدة الثوم ونتركها لمدة 5 دقائق
يقدم الطبق ويزين بالبقدونس الطازج وعصائر المقلاة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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