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طريقة عمل شوكلت كوكيز بحشو كريمة الشوكولاتة

نيفين عباسaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      10 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الشوكولاتة وصفة شوكلت كوكيز ناعم وغني بنكهة الكاكاو مع حشوة كريمة الشوكولاتة

المقادير اللازمة

450 جرام دقيق
250 جرام زبدة
125 جرام سكر بودرة
2 حبة بيض
ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة كاكاو مر
200 جرام شوكولاتة
100 ملل كريمة

طريقة العمل

تخفق الزبدة والسكر البودرة حتي نحصل علي قوام كريمي
يضاف لهم البيض حبة تلو الاخري مع اضافة الفانيليا ويخفق
يضاف لهم الكاكاو والدقيق وتقلب حتي نحصل علي عجينة دون الافراط بالتقليب
تفرد العجينة علي سطح مرشوش دقيق
تقطع بقطاعة دائرية
ترص الحبات في صينية بها ورق خبز
نقوم بعمل تجويف داخل كل حبة بسكويت
تخبز حبات البسكويت داخل فرن مسخن مسبقا 180 درجة مدة 12-15 دقيقة او حتي تمام النضج
تخرج وتترك لتبرد
في تلك الاثناء
نسخن الكريمة علي النار
ثم ترفع ويضاف لها الشوكولاتة وتقلب حتي تذوب تماماً
تحشي كل حبة من البسكويت بالشوكولاتة ويترك ليبرد
ثم يقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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