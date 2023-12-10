طريقة عمل شوكلت كوكيز بحشو كريمة الشوكولاتة

لمحبي الشوكولاتة وصفة شوكلت كوكيز ناعم وغني بنكهة الكاكاو مع حشوة كريمة الشوكولاتة

المقادير اللازمة

450 جرام دقيق

250 جرام زبدة

125 جرام سكر بودرة

2 حبة بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

2 ملعقة كبيرة كاكاو مر

200 جرام شوكولاتة

100 ملل كريمة

طريقة العمل

تخفق الزبدة والسكر البودرة حتي نحصل علي قوام كريمي

يضاف لهم البيض حبة تلو الاخري مع اضافة الفانيليا ويخفق

يضاف لهم الكاكاو والدقيق وتقلب حتي نحصل علي عجينة دون الافراط بالتقليب

تفرد العجينة علي سطح مرشوش دقيق

تقطع بقطاعة دائرية

ترص الحبات في صينية بها ورق خبز

نقوم بعمل تجويف داخل كل حبة بسكويت

تخبز حبات البسكويت داخل فرن مسخن مسبقا 180 درجة مدة 12-15 دقيقة او حتي تمام النضج

تخرج وتترك لتبرد

في تلك الاثناء

نسخن الكريمة علي النار

ثم ترفع ويضاف لها الشوكولاتة وتقلب حتي تذوب تماماً

تحشي كل حبة من البسكويت بالشوكولاتة ويترك ليبرد

ثم يقدم