طريقة عمل شوكلت كوكيز بحشو كريمة الشوكولاتة

لمحبي الشوكولاتة وصفة شوكلت كوكيز ناعم وغني بنكهة الكاكاو مع حشوة كريمة الشوكولاتة
المقادير اللازمة
450 جرام دقيق
250 جرام زبدة
125 جرام سكر بودرة
2 حبة بيض
ملعقة صغيرة فانيليا
2 ملعقة كبيرة كاكاو مر
200 جرام شوكولاتة
100 ملل كريمة
طريقة العمل
تخفق الزبدة والسكر البودرة حتي نحصل علي قوام كريمي
يضاف لهم البيض حبة تلو الاخري مع اضافة الفانيليا ويخفق
يضاف لهم الكاكاو والدقيق وتقلب حتي نحصل علي عجينة دون الافراط بالتقليب
تفرد العجينة علي سطح مرشوش دقيق
تقطع بقطاعة دائرية
ترص الحبات في صينية بها ورق خبز
نقوم بعمل تجويف داخل كل حبة بسكويت
تخبز حبات البسكويت داخل فرن مسخن مسبقا 180 درجة مدة 12-15 دقيقة او حتي تمام النضج
تخرج وتترك لتبرد
في تلك الاثناء
نسخن الكريمة علي النار
ثم ترفع ويضاف لها الشوكولاتة وتقلب حتي تذوب تماماً
تحشي كل حبة من البسكويت بالشوكولاتة ويترك ليبرد
ثم يقدم