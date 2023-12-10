طريقة عمل روستو اللحم بصوص البرتقال واليوسفي وإكليل الجبل

وصفة لتحضير روستو اللحم مع صلصة حمضية غنية بنكهة البرتقال واليوسفي مع إكليل الجبل

المقادير اللازمة

قطعة روستو لحم مربوط بخيوط الدوبارة

ملعقة كبيرة إكليل جبل مجفف أو 2 عود إكليل جبل طازج

ملعقة صغيرة كمون حبوب

فلفل إسود وملح خشن مجروشين

نصف كوب زيت زيتون

2 مكعب زبدة مذوبة

نصف كوب عصير برتقال

نصف كوب عصير يوسفي

فصوص ثوم

طريقة العمل

يقلب الزيت والزبدة معاً

يدهن اللحم بالزيت والزبدة جيداً

يتبل بالملح والفلفل

ثم يرش بإكليل الجبل والكمون ويلف داخل التوابل حتي تغطيه بالكامل من كافة الإتجاهات

نحضر صينية فرن

نضع بها اللحم وعصير البرتقال واليوسفي وفصوص الثوم

تغطي وتترك بالفرن ساعة ونصف إلي ساعتين حتي تمام النضج

تخرج وتقدم مع العصارة الخاصة بها