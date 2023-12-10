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طريقة عمل روستو اللحم بصوص البرتقال واليوسفي وإكليل الجبل

نيفين عباسaccess_time28 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ      10 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

وصفة لتحضير روستو اللحم مع صلصة حمضية غنية بنكهة البرتقال واليوسفي مع إكليل الجبل

المقادير اللازمة

قطعة روستو لحم مربوط بخيوط الدوبارة
ملعقة كبيرة إكليل جبل مجفف أو 2 عود إكليل جبل طازج
ملعقة صغيرة كمون حبوب
فلفل إسود وملح خشن مجروشين
نصف كوب زيت زيتون
2 مكعب زبدة مذوبة
نصف كوب عصير برتقال
نصف كوب عصير يوسفي
فصوص ثوم

طريقة العمل

يقلب الزيت والزبدة معاً
يدهن اللحم بالزيت والزبدة جيداً
يتبل بالملح والفلفل
ثم يرش بإكليل الجبل والكمون ويلف داخل التوابل حتي تغطيه بالكامل من كافة الإتجاهات
نحضر صينية فرن
نضع بها اللحم وعصير البرتقال واليوسفي وفصوص الثوم
تغطي وتترك بالفرن ساعة ونصف إلي ساعتين حتي تمام النضج
تخرج وتقدم مع العصارة الخاصة بها

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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