طريقة عمل موس الفراولة بالشوكولاتة البيضاء

وصفة تحضير موس الفراولة مع الشوكولاتة البيضاء

المقادير اللازمة

100 جرام شوكولاتة بيضاء مقطعة إلى قطع صغيرة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

200 جرام فراولة مجففة ومقشرة

نصف كوب سكر

عصير حبة ليمون

150 مل كريمة

6 جرام جيلاتين بودرة

طريقة العمل

ترفع الفراولة والسكر وعصير الليمون علي النار

تترك لتغلي ونحصل علي سوائل الفراولة علي نار هادئة

تفرم في محضر الطعام حتي نحصل علي بيوريه فراولة

يمكن تصفية المزيج

تسخن الكريمة علي النار في وعاء

يضاف لها بعد ان تسخن دون ان تغلي الشوكولاتة والجيلاتين وتقلب جيداً

يضاف لها الفانيليا وتقلب

يضاف لهم الفراولة البيوريه وتقلب

يصب الخليط في اكواب التقديم

يترك بالثلاجة حتي يبرد تماماً

ثم يقدم