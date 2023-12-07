الرياضة المملكة تستضيف نهائيات الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 بجدة

الرياض – هاني البشر

تنطلق غداً الجمعة 8 ديسمبر 2023 النسخة الثانية عشرة لنهائيات الجولة العالمية 3×3 لكرة الســلة، والتي تنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA ، حيث تقام المنافسات على مدار يومين خلال الفترة من 8 – 9 ديسمبر بجدة “واجهة روشن البحرية” بمشـاركة 14 فـريق من مختلف دول العــالم. وتعد الجولة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية هي الأخيـرة ضمن النسخة الثانية عشـرة بمشاركة: UB “صربيا”، Miami “الولايات المتحدة الأمريكية” ، Liman “صربيا” ، Vienna “النمسا” ، Antwerp “بلجيكا” ، Amsterdam “هولندا” ، Partizan “صربيا” ، Raudondvaris “ليتوانيا” ، Beijing “الصين” ، Ulaanbaatar “منغوليا ، Lausanne “سويسرا” ، San Juan “بورتوريكو” ، Paris “فرنسا”، بجانب فريق “جدة” من المملكة العربية السعودية، حيث سيتم تقسيم الفـرق المشاركة إلى أربع مجموعات ، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة على أن تتقابل الفرق المتأهلة في ثاني أيام الجولة بنظام خروج المغلوب. يشار إلى أن المملكة سبق لها استضافة بطولة الجولة العالمية لكرة السلة 3×3 لأربع مرات متتالية من عام 2019، منها جولتان نهائيتان عامي 2020 و2021، مما يؤكد النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه البطولة، وغيرها من الأحداث والبطولات العالمية بمختلف الألعاب.