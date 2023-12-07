الرياضة

ضمك يتغلب على الاتحاد بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time25 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       7 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة
نجح فريق ضمك في تحقيق فوز كبير على ضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن السعودي للمحترفين.

سجل أهداف ضمك” كيفين نكودو هدفين في الدقيقتين 12 و45+7، وحارس الاتحاد مارسيلو غروهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47.


فيما جاء هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 45 3 عن طريق عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز الرابع.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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