ضمك يتغلب على الاتحاد بثلاثية

محمود العوضي- جدة
نجح فريق ضمك في تحقيق فوز كبير على ضيفه الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 16 بدوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل أهداف ضمك” كيفين نكودو هدفين في الدقيقتين 12 و45+7، وحارس الاتحاد مارسيلو غروهي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 47.
فيما جاء هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 45 3 عن طريق عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، رفع ضمك رصيده إلى 24 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز الرابع.
قبل المشاركة في كأس العالم للأندية🏆..
الاتحاد يقلق جماهيره ويخسر من ضمك بثلاثية⚽
شاهد أهداف المباراة⬇#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/lbIaNhTnnj
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 7, 2023