“السعودية للشحن” تعلن عن تعاون استراتيجي ثلاثي لإدارة شحنات التجارة الإلكترونية

جدة : البلاد

أعلنت “السعودية للشحن” عن تحسين كفاءة العمليات اللوجستية العالمية، اعتباراً من 1 مارس 2024، بهدف تحقيق تحول جذري في الخدمات اللوجستية العالمية، وإرساء معيار غير مسبوق يدفع الخدمات اللوجستية عبر الحدود إلى عصر جديد، مدفوعاً في ذلك بالكفاءة والابتكار.

وجاء هذا مدفوعاً بنمو سوق التسوق عبر الإنترنت عالمياً، الأمر الذي فرض حاجة ملحّة إلى حلولٍ لوجستية فعالة ومبتكرة للتجارة الإلكترونية، بالتعاون من “تشاي نياو”، و”ورلد وايد فلايت سيرفيسيز” التابعة لمجموعة “ساتس”، مع التركيز على تحسين عمليات الخدمات اللوجستية من خلال تبسيط وتسهيل العمليات واعتماد الابتكارات في المجال.

وتتمثل أبرز عناصر هذا التعاون في إنشاء منطقة مخصصة ضمن محطة الشحن الجوي في مركز “تشاي نياو” الإلكتروني في مدينة لييج، المركز الإقليمي الأوروبي للشركة في بلجيكا. وتشغّل “ورلد وايد فلايت سيرفيسيز/ساتس”، بموجب شراكتها الوثيقة مع “تشاي نياو”، محطة الشحن الجوي في المركز الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية في هذه المناطق الرئيسية، مما يعزز كفاءة عمليات تسليم سلع التجارة الإلكترونية بشكل أكبر. إضافة إلى التزام “السعودية للشحن” الراسخ بتعزيز العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية الموثوقة، والتعامل مع أكثر من 50,000 طن سنوياً على متن الرحلات الجوية التي تربط لييج والرياض، وفقًا لعقد “ورلد وايد فلايت سيرفيسيز/ ساتس”.

وبهذه المناسبة، قال تيدي زيبيتز، الرئيس التنفيذي لـ “الخطوط السعودية للشحن”: “يمثل تعاوننا تطوراً طبيعياً لشراكاتنا القوية. ونحن على استعداد لإحداث تحولٍ في القطاع، وتقديم حلول مبتكرة متمحورة حول العملاء. ويضمن تعاوننا تدفقاً سلساً لمواد التجارة الإلكترونية. علاوةً على ذلك، تساعد عملياتنا الدقيقة التي تتضمن أجهزة تحميل وتفريغ الوحدات المعدة مسبقاً على استمرار عمل سلسلة التوريد دون انقطاع”.

وأضاف زيبيتز: “انسجاماً مع فلسفتنا في التركيز على “الإنسان أولاً”، سنواصل تمكين موظفينا والتعاون مع عملائنا وشركائنا لتقديم حلول مخصصة ومبتكرة. ويعزز هذا التعاون بشكل كبير عملياتنا في مجال التجارة الإلكترونية، مما يرسخ مكانتنا كمزود موثوق في القطاع. كما نسعى إلى توسيع شبكتنا للتجارة الإلكترونية في آسيا وأوروبا لتلبية متطلبات القطاع المتطورة والاحتياجات اللوجستية للعملاء”.

ومن جانبه، قال إريك شو، نائب رئيس مجموعة “تشاي نياو”: “تلتزم بتطوير قطاع الخدمات اللوجستية عبر مواصلة الابتكار لتسهيل تجربة التجارة الإلكترونية، ويسعدنا التعاون في هذا المسار بأحدث حلول التكنولوجيا المتقدمة، التي تمكننا من تعزيز كفاءة العمليات اللوجستية مع تحسين تجربة العملاء مع قدر أكبر من الشفافية وإمكانية التتبع. ونحن على ثقة من أن هذا التعاون المربح سيعزز مكانتنا كمزود عالمي رائد للخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود من خلال تقديم تجربة محسنة لعملائنا جميعاً.

وقال جون باتن، الرئيس التنفيذي لـ “ورلد وايد فلايت سيرفيسيز/ساتس” في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، عضو مجموعة “ساتس”: “تعد التجارة الإلكترونية مهمة للغاية بالنسبة لنا ولعملائنا ولقطاعنا وبالطبع للمستهلكين، لكنها حتى الآن تتم ضمن بيئة مناولة الشحن الجوي التقليدية. ومع توقعات نمو التجارة الإلكترونية، يجب أن تكون استجابة القطاع أكثر ديناميكية وتخصيصاً، وهذا ما نهدف إلى تحقيقه بالتعاون “السعودية للشحن” و”تشاي نياو”.

وأكمل “باتن”: “ويعزز هذا التعاون الثلاثي مهارات ومتطلبات التميز التشغيلي لشركات الطيران ومناولة البضائع في قطاع التجارة الإلكترونية، كما أنه يجسد التزامنا بالابتكار والسرعة والمعلومات في الوقت الفعلي لبناء مستقبل منظومة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية”.