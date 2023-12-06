نمو قطاع الطباعة ليصل إلى 265 مليون ريال في 2024.. وطرح طابعات متعددة الوظائف لأول مرة

جدة : البلاد

تشهد المملكة العربية السعودية استراتيجية جديدة تتيح إطلاق طابعات متطورة متعددة الوظائف للمرة الأولى، من خلالها آخر مبتكرات صناعة الطابعات اليابانية بالتعاون مع “فوجي فيلم اليابانية”.

وتأتي هذه الاستراتيجية في ظل تنامي الطلب على مثل هذه الطابعات المتطورة من جانب المؤسسات الحكومية وقطاعات الصحة والتعليم والضيافة والفندقة وغيرها، وخاصة مع ظهور مؤشرات حول إمكانية نمو قطاع الطباعة في المملكة ليصل إلى 265 مليون ريال سعودي بحلول عام 2024. مدعوما بانتعاش وتعاف قوي، ووصول عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحالي إلى 1.2 مليون مؤسسة. إضافة إلى دلائل نمو أخرى تتمثل في افتتاح المزيد من المؤسسات والمكاتب، مما سيرفع الطلب على أعمال الطباعة بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 8% خلال الـ٤ سنوات المقبلة.

واستندت الشراكة التي جمعت بين “حلول أعمال الخليج المحدودة” و “فوجى فيلم اليابانية”، على خبرة الأولى في السوق المحلية و”خدمات الطباعة المدارة”، والتي كان لها الدور الأكبر في جعلها شريكا موثوقا واستراتيجيا قادرا عل طرح جهاز الطباعة الشامل الجديد المطور، والذي يقوم على الاستفادة من تقنية أشباه الموصلات الضوئية المعروفة اختصارا بـ ” LED “، إلى جانب القدرة على تحقيق مزايا أفضل على صعيد جودة الصورة والدقة والفعالية التشغيلية والاستدامة البيئية.

ومع اجتماع نقاط القوة للجانبين، المتمثلة في تقنية فوجي فيلم المتطورة في مجال الطباعة من جهة، وبرامج ” خدمات الطباعة المدارة ” من جهة أخرى، سيتمكن العميل من الحصول على خدمات طباعة متكاملة وذات فعالية وكفاءة عالية، كل ذلك بسبب تقنيات فوجي فيلم التي أكسبتها سمعة ترسخت عبر عقود كشركة ذات مصداقية وخبرة في تطوير الخدمات والمعدات المكتبية ليس فقط في اليابان، بل في منطقة المحيط الهادي والعالم أجمع.

وبهذه المناسبة، صرح الأستاذ مجدي عبد الرحمن، المدير الإقليمي لـ “حلول أعمال الخليج المحدودة” بقوله: ” كان ولازال لدينا اعتقاد بأن السوق السعودية يجب أن تحصل على أفضل الحلول المكتبية المتطورة، ولهذا السبب، جاءت شراكتنا والتزامنا حول إعادة تعريف السوق المحلية وقطاع حلول المكاتب المتكاملة، والذي تجلى بشكل واضح من خلال طرح هذا المنتج المطور في المملكة. “

وفي سياق متصل، علق السيد كريس دارنلي، مدير عام “فوجي فيلم” على هذه الشراكة، قائلًا إن السوق السعودية تعد سوقا مهمة بالنسبة للتقنيات الحديثة، وهي المكان المفضل لجميع الشركات المعنية بالتطوير والتحديث مثل شركتنا، مضيفًا: “لاسيما وأن شراكتنا هذه شجعتنا على طرح جهاز الطباعة المتعدد الوظائف الجديد، وبالتالي المساهمة في تطوير بيئة الأعمال والتحول التقني الذي ركزت عليه رؤية المملكة 2030”.