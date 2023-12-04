الإقتصاد

أسعار الذهب تصل لأعلى مستوياتها

صحيفة البلادaccess_time22 / جُمادى اﻷولى / 1445 هـ       4 ديسمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 2100 دولار للأونصة اليوم، حيث عززت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، ثقة المتداولين في أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة أوائل العام المقبل.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.8 % إلى 2087.69 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب نحو 1 % إلى 2107.50 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 25.45 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.5 % إلى 929.10 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.4 % إلى 996.04 دولار.

ibrahim

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أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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