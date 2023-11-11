الرياضة ” مبیر” “وسؤدد” يتألقان في الأسبوع الثالث من موسم سباقات الریاض

الخیال كامیلو أوسبینا یصل لـ 900 انتصار في سجله السباقي الرياض – محمد الجليحي ‎شھد میدان الملك عبدالعزیز بالجنادریة إقامة أحداث الأسبوع الثالث من موسم سباقات الریاض في أیامھ الثلاثة، التي تمثلت الحفلات 61 و 62 و 63 , بمجموع جوائز تجاوزت 2.6 ملیون ریال , لمختلف الأعمار والدرجات للخیل العربیة الأصیلة وخیل الثروبیرد بتعدد المسافات واختلافھا؛ حیث شھدت سباقات یوم الخمیس المكون من اثني عشر سباقا تألقا كبيرا لعدد من الخیل، أبرزھا المھر “بشت الحاكم ” الذي فاز في افتتاح سباقات الخمیس ولفت الأنظار انتصار “رجمنتال جنت ” الذي یشرف علیھ المدرب الأمریكي جیمس جیركنز لإسطبل صاحب السمو الملكي الأمیر فیصل بن خالد بن عبدالعزیز , فیما تألق الخیال نایف العنزي في ھذا الیوم بتحقیقھ لثلاثة انتصارات، وفي سباقات یوم الجمعة التي كان من أبرزھا الشوط الأخیر الثاني عشر على كأس افریقیا البالغة مسافته 1800 م، الذي جمع خمسة عشر اسمًا؛ حيث استطاع الجواد “المبیر “ابن الفحل “اوفیشال فیزت “للمالك نغیمش العجمي خلاله من الفوز بالشوط الرئیس المتمثل في كأس أفریقیا بعد ان قطع مسافة السباق البالغة 1800 متر في 1:53:71 بقیادة الخیال فیكتور جوتیرز. ‎ وقد سبق للجواد تحقيق عدة انتصارات قویة أبرزھا كأس خادم الحرمین الشریفین الفئة الأولى محليًا، وكأس ولي العھد الأمین الفئة الأولى في الموسم المنصرم. وشھد یوم السبت ختام سباقات الأسبوع الثالث إقامة اثني عشرة شوطا جمعت نخبة من أبرز الخیل في عدة فئات ، وكان الشوط الرئیس المتمثل في كأس جمعیة الكشافة السعودیة بمشاركة أربعة عشر جوادًا یتقدمھم عدة أبطال؛ منھم بطل النسخة الماضیة الجواد “سؤدد “العائد ملكیته لصاحب السمو الملكي الأمیر فیصل بن خالد بن عبدالعزیز حیث خطف الجواد الفوز في اللحظات الأخیرة بالتسارع الكبیر والدخول القوي وتحقيق الفوز بالشوط للعام الثاني على التوالي وبإشراف المدرب عبدالله بن مشرف وكانت القیادة عبر الخیال ایدي كاسترو. وشھد الشوط الثامن مساء یوم السبت تسجیل الخیال كامیلیو اوسبینا الفوز رقم 900 في مسیرته السباقیة. من جانب آخر، یتصدر اسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزیز قائمة الترتیب الملاك یلیھ اسطبل صاحب السمو الملكي الأمیر فیصل بن خالد, فیما یتربع المدرب أحمد محمود على صدارة قائمة المدربین فیما یلحق بھ عبر ثاني المراكز المدرب سعد بن مطلق بینما یحلق الخیال كامیلیو اوسبینا بصدارة قائمة الخیالة مبتعدا عن أقرب منافسیھ الخیال عادل الفریدي بفارق كبیر من النقاط. من جانب آخر، یترقب الوسط الفروسي الأسبوع المقبل منافسات الأسبوع الرابع على مدار ثلاثة أیام كالمعتاد تبرز فیه عدة أشواط قویة أھمھا كأس امانة منطقة الریاض یوم السبت بینما یشھد یوم الجمعة اقامة شوط جائزة نادي سباقات الخیل التقدیریة كأبرز الأشواط.