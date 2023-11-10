جايكو تقود عالم سيارات الدفع الرباعي الرياضية من خلال قمرة قيادة ذكية متعددة التضاريس

البلاد : متابعات

في “مؤتمر جايكو الدولي لإنشاء النظام البيئي للمستخدم 2023” الذي عقد مؤخراً، عرضت جايكو، التي تلتزم بفلسفة المشاركة المتنوع في إنشاء نمط حياة متنوع ولا حدود له على الطرق الوعرة مع مستخدميها، أحدث إنجازاتها في دمج ثقافة الطرق الوعرة مع تكنولوجيا البيئة الخضراء، ومن خلال مزج “الجينات الكلاسيكية للطرق الوعرة” + “التكنولوجيا الذكية الرائدة”، فإنها تقود اتجاهاً جديداً لقيادة السيارات في المناطق الحضرية.

الطراز J7 هو أول طراز محسن للطرق الوعرة من جايكو، والذي يتميز بالأناقة والجودة والأداء والراحة. إنه يلبي تماماً الاحتياجات المزدوجة للنخب الحضرية العالمية للتنقل في المدينة والاستكشاف البعيد.

التفوق على النخبة بالجمال التكنولوجي

تصور J7، من خلال استخدامها للخطوط المستقيمة الوفيرة والأشكال المربعة التي ترسمها، إحساساً بالرقي والقوة. يستخدم الشبك الأمامي لسيارة J7 مجموعة كبيرة سداسية الشكل، مقترنة بمصابيح أمامية LED بصفوف حادة، مما يضفي مظهراً جريئاً وقوياً، أما المظهر الجانبي للمركبة فيتميز بأنه أنيق، مع خط حزام صاعد يجسد الديناميكية، في حين يتميز الجزء الخلفي بمصابيح LED من النوع الكريستالي تحاكي الشبكة الأمامية، مما يعزز من إمكانية التعرف عليها. سواء في تصميمها العام أو صياغة التفاصيل الدقيقة، تعبر J7 بوضوح عن جمالية “الأكثر عصرية وبرودة وأكثر جرأة”، مما يقلب التصورات البصرية التقليدية لمنتجات الطرق الوعرة.

في عصر التكنولوجيا الذكية، تعتمد النخب الحضرية الحديثة بشكل متزايد على التكنولوجيا المتطورة. يبدو أن السيارة المدمجة بالتقنيات الذكية المتقدمة تتوافق بشكل أكبر مع احتياجات السفر الخاصة بهم. واستشعاراً لهذا الاتجاه، تم تجهيز J7 بنظام مساعدة القيادة الذكي المتقدم، الذي يضمن ميزات مثل اكتشاف النقاط العمياء BSD ونظام مساعدة تثبيت السرعة المتكامل ICA، مما يعزز راحة القيادة بشكل كبير. علاوة على ذلك، فإن تضمين شريحة Qualcomm Snapdragon 8155 يجعل التفاعل بين السيارة والإنسان أكثر ديناميكية، في حين تمثل مكبرات الصوت من سوني والتصوير البانورامي بزاوية 540 درجة مزيجاً مثالياً من التكنولوجيا والرفاهية الرائعة، مما يوفر للمستخدمين ترقية شاملة من القيادة الذكية إلى المتعة الذكية.

“سيارة المدينة ولكن على الطرق الوعرة” – J7 تحدد اتجاهاً جديداً للطرق الوعرة

تكمن الجاذبية الحقيقية لسيارة J7 في قدراتها الاستثنائية على الطرق الوعرة. يحقق نظام القيادة ” ARDIS All Road Drive ” الذكي المُصمم بعناية تحكماً ذكياً وفعالاً في القيادة عبر سبعة سيناريوهات، بما في ذلك المدينة والصحراء والجبال وعبور المياه، مما يوفر أداءً مستقراً وقوياً للطاقة. تأتي J7 أيضأً مجهزة بمحرك توربيني 1.6T مقترن بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات، مما يضمن إنتاجاً سلساً وقوياً، ويحافظ بشكل أكبر على نمط الحياة “الحضري ولكن على الطرق الوعرة”.

علاوة على ذلك، يتميز J7 بتركيبة فولاذية عالية القوة بنسبة 80% في بنيته، مع صلابة الالتواء للهيكل تصل إلى 23000 نيوتن متر/درجة، مما يضمن بشكل كامل بقاء جسم السيارة خالياً من التشوه في ظل مختلف الظروف القاسية، مما يعزز السلامة ويسمح للسائقين بالاستمتاع تماماً بالقيادة على الطرق الوعرة.

وباعتبارها سيارة دفع رباعي للطرق الوعرة تتمتع بأداء استثنائي وقيمة جمالية عالية، تكسر J7 القالب في التصميم والأنظمة الذكية وضمانات السلامة، متحدية التصورات التقليدية للمستهلكين عن الطرق الوعرة، وفي رحلات المغامرة المستقبلية، ستواصل J7 قيادة تطوير “سيارات الدفع الرباعي في المدينة القادرة على القيادة على الطرق الوعرة”، والمغامرة في سيناريوهات أكثر تنوعاً وجنوناً، والشروع في رحلات جديدة، وجلب المزيد من الإمكانيات والمتعة للمستكشفين.