طريقة عمل مشروب الخريف الدافئ بالفواكه والقرفة

لمحبي المشروبات الشتوية والخريفية الدافئة وصفة مشروب من عصير الفواكه مع مزيج من القرفة

المقادير اللازمة

نصف جالون من عصير التفاح

2 كوب عصير برتقال

نصف كوب من التوت البري

2 عود قرفة

1 ملعقة صغيرة قرنفل كامل

شرائح برتقال وتفاح طازجة (اختياري)

اختياري: كريمة مخفوقة وصوص كراميل للتزيين

طريقة العمل

يمزج عصير التفاح وعصير البرتقال وعود القرفة والقرنفل والتوت البري في وعاء طهي بطيء كبير

أضيفي بعض شرائح البرتقال والتفاح إذا رغبت في ذلك

يطهى على نار خفيفة لمدة 2-3 ساعات

نسكبها في أكواب ونزينها بالكريمة المخفوقة وصوص الكراميل حسب الرغبة ويقدم