المرأه صحة و عافية

طريقة عمل مشروب الخريف الدافئ بالفواكه والقرفة

نيفين عباسaccess_time27 / ربيع الآخر / 1445 هـ      10 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي المشروبات الشتوية والخريفية الدافئة وصفة مشروب من عصير الفواكه مع مزيج من القرفة

المقادير اللازمة

نصف جالون من عصير التفاح
2 كوب عصير برتقال
نصف كوب من التوت البري
2 عود قرفة
1 ملعقة صغيرة قرنفل كامل
شرائح برتقال وتفاح طازجة (اختياري)
اختياري: كريمة مخفوقة وصوص كراميل للتزيين

طريقة العمل

يمزج عصير التفاح وعصير البرتقال وعود القرفة والقرنفل والتوت البري في وعاء طهي بطيء كبير
أضيفي بعض شرائح البرتقال والتفاح إذا رغبت في ذلك
يطهى على نار خفيفة لمدة 2-3 ساعات
نسكبها في أكواب ونزينها بالكريمة المخفوقة وصوص الكراميل حسب الرغبة ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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