طريقة عمل كب كيك الزعفران

للزعفران خصائص مضادة للأكسدة حيث يمكن أن تساعد هذه الخصائص في حماية الأشخاص من الإصابة بأمراض القلب

المقادير اللازمة

2 بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة

1 كوب سكر

½ كوب زيت نباتي

1 كوب حليب كامل الدسم

2 ملعقة كبيرة زعفران

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

½ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

نصف كوب من الفستق المفروم

¼ ملعقة صغيرة ملح

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

بطني صينية المافن بورق كب كيك

في وعاء كبير، اخلطي البيض والسكر حتى يصبح رقيقًا وخفيفًا، لمدة 5 دقائق تقريبًا

أضيفي الزيت والحليب وامزيجي لمدة دقيقة واحدة

أضيفي الزعفران وماء الورد والهيل وقلبي

في وعاء آخر، اخلطي الدقيق، البيكنج باودر، والملح

أضيفي المكونات الجافة إلى المكونات الرطبة واخلطها حتى تمتزج

يجب الحرص على عدم المبالغة في الخلط

ضعي الفستق

قسمي العجينة بين قوالب المافن

تخبز في الفرن لمدة 18 إلى 20 دقيقة