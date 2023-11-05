الرياض وعسير1 يتوجان ببطولة المملكة للفرق لكرة الطاولة البارالمبية

الرياض- البلاد
توج الدكتور عبدالله البار رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة وعضوا مجلس الإدارة سامية الفواز وخالد المطيري الفرق الفائزة في بطولة المملكة للفرق البارالمبية لذوي الإعاقة الحركية، التي أقيمت على صالة مركز التدريب الأولمبي بالرياض.
وفي الترتيب النهائي لفرق إعاقة الجلوس، خطف نادي عسير 1 اللقب بعد فوزه على نادي عسير 2 في المباراة النهائية، فيما جاء نادي جدة في المركز الثالث، ونادي المدينة المنورة في المركز الرابع.
وفي الترتيب النهائي لفرق إعاقة الوقوف، نال نادي الرياض المركز الأول، والمدينة 1 المركز الثاني، ونادي الشرقية المركز الثالث، ونادي الطائف المركز الرابع.