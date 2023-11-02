الرياضة

رسميا .. الآسيوي يعلن الاتحاد فائزًا على سابهان الإيراني

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1445 هـ       2 نوفمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موقفه من مباراة الاتحاد وسابهان الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وأعلن الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي اعتبار الاتحاد فائزا على سابهان الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة، وأمر نادي سابهان الإيراني بإزالة التمثال من الملعب .

كما نص قرار الاتحاد الآسيوي على تغريم الفريق الإيراني 200 ألف دولار، ومنعه من لعب بقية مبارياته في نفس الملعب.

m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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