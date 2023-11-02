الرياضة رسميا .. الآسيوي يعلن الاتحاد فائزًا على سابهان الإيراني

الرياض – هاني البشر

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موقفه من مباراة الاتحاد وسابهان الإيراني ضمن منافسات دوري أبطال آسيا. وأعلن الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي اعتبار الاتحاد فائزا على سابهان الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة، وأمر نادي سابهان الإيراني بإزالة التمثال من الملعب . كما نص قرار الاتحاد الآسيوي على تغريم الفريق الإيراني 200 ألف دولار، ومنعه من لعب بقية مبارياته في نفس الملعب.