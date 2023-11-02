الطائف تتزين بالقصيد في ختام منتدى الشعر العربي

الطائف : البلاد

التحفت الطائف رداء الشعر ليلة المطر، واتكأت على ظلال القافية، وتشنفت آذان أهلها بالكلمة الرصينة في أمسية شعرية باذخة الجمال، اختتمت بها فعاليات منتدى الشعر العربي وسط أجواء خريفية، لم تمنع المغرمين بالشعر من الوصول إلى قبة المنتدى، للاستمتاع بأجمل القصائد العربية.

افتتح الأمسية الدكتور أحمد الهلالي رئيس قسم الإعلام بجامعة الطائف، بالحديث عن الطائف كونها تحضر منذ القرون الماضية في المؤلفات التاريخية والثقافية الشعرية؛ تراثاً وحضارة وأدباً وفكراً، ممثلة ريادة غير مسبوقة اتسمت في أغلب حالاتها بالتعريف والتوثيق والتأصيل والكشف عن تراث الشعر العربي، مرحباً بالشعراء المشاركين وضيوف الأمسية والحضور.

وشارك في الأمسية التي جاءت بمثابة مسك ختام للمنتدى، الشاعرة السودانية روضة الحاج، والشاعر السعودي محمد الماجد، مقدمين الروائع لحضور مميز ضجت به جنبات قاعة الفعالية، إذ تفاعل الجميع مع ما قدمه الشاعران من درر القصيد، مبحرين في أكثر من مسار شعري، ما جعل القاعة تضج بالتصفيق الحار لما قدماه من إبداع.