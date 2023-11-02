رئيس الهيئة العامة للإحصاء يبحث سبل التعاون المشترك مع الجانب البحريني

الرياض : البلاد

التقى رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، بالرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بمملكة البحرين محمد بن علي القائد، وذلك على هامش المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX).

وناقش اللقاء سبل تعزيز العمل المشترك في القطاع الإحصائي، مستعرضا فرص تطوير التعاون في مجال البيانات الإحصائية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الإحصائي بين البلدين.

وفي مستهل الاجتماع هنأ الدكتور الدوسري مملكة البحرين الشقيقة بنجاح استضافة المؤتمر الدولي (SDMX)، مشيدًا بجهود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين التي أسهمت في نجاح الاستضافة التي تتم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، متمنيًا أن يحقق المؤتمر أهدافه، وأن يُسهم في تعزيز العمل الدولي الرامي إلى تطوير تبادل البيانات الإحصائية والوصفية.

كما ناقش الجانبان في اللقاء تعزيز مستوى التنسيق المشترك في مجال البيانات الإحصائية والوصفية، والعمل على التطوير المستمر للعلاقات الثنائية، إضافة إلى تطوير طرق وأساليب حساب المؤشرات ومنها مسح دخل وإنفاق الأسرة وتوفير البيانات الإحصائية المحدثة لتعزيز الجهود المشتركة في أهداف التنمية المستدامة بين البلدين الشقيقين من خلال التطوير المستمر لآليات حساب المؤشرات وتبادل البيانات الإحصائية والوصفية وحوْكمتها، وتطوير تقنيات الحوسبة السحابية والاستفادة من التقنيات الحديثة بشكل مستمر.

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، قد زار مملكة البحرين على رأس وفد إحصائي من المملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وهو حدث دولي يُنظم كل سنتين من خلال المبادرة الدولية (SDMX) التي أطلقت عام 2002م، وتديرها مجموعة من المنظمات الدولية، بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والوصفية بين المنظمات الدولية والأجهزة الإحصائية الرسمية.