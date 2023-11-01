المطية “نوف” تفتتح أشواط كأس “الأولمبية” بالرئيسي والتوقيت الأفضل

تبوك : واس

توج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد بن حمّاد البلوي، ملاك الهجن أبطال أشواط كأس الأولمبية السعودية للهجن لفئة الـ “حقايق”، وذلك في اليوم الأول من منافسات النسخة الثالثة والمقامة حالياً على أرض ميدان تبوك للهجن بمنطقة تبوك.

وانطلقت اليوم أولى فعاليات كأس الأولمبية السعودية للهجن، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك، بمشاركة 4191 مطية يمثلون تسعة دول يتنافسون في 118 شوطاً، على جوائز تتجاوز قيمتها الـ 10 ملايين ريال، وذلك ضمن روزنامة الاتحاد للموسم الرياضي 2024/2023.

وتضمن برنامج اليوم الأول إقامة 36 شوطاً على فترتين (صباحية ومسائية)، لفئة الـ “حقايق” (بكار ـ قعدان)، مجموع مسافاتها 108 كيلو مترات (3 كيلومترات لكل شوط)، تتضمن 26 شوطاً عاماً، 4 أشواط كؤوس، و6 أشواط مفتوح.

وتوجت المطية “نوف” لمالكها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز بلقب الشوط الرئيس والتوقيت الأفضل والبالغ 4:28.326 دقيقة، المطية “عباث” لمالكه الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة من مملكة البحرين التوقيت الأفضل الثاني وبلغ 4:29.716 دقيقة، وحلت المطية “فوز” لمالكه ماجد المكيرش ثالثاً بتوقيت بلغ 29.050 دقيقة.

وشهدت منافسات اليوم الأول تحقيق مالكي الهجن، الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، وعايض بن رفعان القحطاني ألقاب ثمانية أشواط (4 أشواط لكل مالك).