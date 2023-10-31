الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس الملك

البلاد- جدة
خطف فريق الاتحاد بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بثلاثية دون رد، على نظيره الفيحاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد فهد الدولي في الرياض، لحساب دور الـ16 من البطولة.
وعاد حمدالله لتسجيل الهدف الثاني للعميد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس بعد كرة أبعدها دفاع الفيحاء من أمام بنزيما، ووصلت إلى اللاعب المغربي على القرب من نقطة منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى للحارس.
وعزز كريم بنزيما النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للاتحاد بعد أن تمكن من فتح مساحة للتسديد من على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة سكنت المقص الأيسر لحارس الفيحاء.
ثلاثية تصل بالاتحاد إلى ربع النهائي🏆
شاهد أهداف المباراة⬇️#أغلى_الكؤوس
#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/j4qycAhVJJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) October 31, 2023