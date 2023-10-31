الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس الملك

سجل عبدالرزاق حمد الله الهدف الأول للاتحاد بعد تمريرة بينية متقنة من رومارينيو وضعته في موقف انفراد، وتمكن من تسديد الكرة من فوق قدم حارس الفيحاء ستويكوفيتش.