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الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس الملك
الرياضة

الاتحاد يتأهل لربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع الآخر / 1445 هـ      31 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

 

خطف فريق الاتحاد بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما حقق فوزًا كبيرًا بثلاثية دون رد، على نظيره الفيحاء، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد فهد الدولي في الرياض، لحساب دور الـ16 من البطولة.

سجل عبدالرزاق حمد الله الهدف الأول للاتحاد بعد تمريرة بينية متقنة من رومارينيو وضعته في موقف انفراد، وتمكن من تسديد الكرة من فوق قدم حارس الفيحاء ستويكوفيتش.

وعاد حمدالله لتسجيل الهدف الثاني للعميد بتسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس بعد كرة أبعدها دفاع الفيحاء من أمام بنزيما، ووصلت إلى اللاعب المغربي على القرب من نقطة منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في الزاوية اليمنى للحارس.

وعزز كريم بنزيما النتيجة بتسجيله الهدف الثالث للاتحاد بعد أن تمكن من فتح مساحة للتسديد من على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة سكنت المقص الأيسر لحارس الفيحاء.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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