سوني تكشف عن سماعاتها اللاسلكية WF-1000XM5 “للموسيقى” في السعودية

الرياض : البلاد

كشفت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا مؤخراً النقاب عن سماعات WF-1000XM5؛ وبذلك تتصدر سوني قطاع تكنولوجيا إلغاء الضجيج الفاخرة، حيث حصلت على حصةٍ مذهلة تبلغ 55% من السوق1. ويعزز هذا الإنجاز التزام سوني بتقديم تجارب سمعية استثنائية لعملائها المميزين في المنطقة.

وقال حسن العبيدان، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع الأجهزة التقنية بالشركة الإلكترونية الحديثة: “بالنسبة لنا في سوني، من المهم أن يتمكن عملاؤنا، وخاصةً في المملكة، من الوصول إلى منتجات عالية الجودة التي تعتمد على أحدث التقنيات. ومع إطلاق سماعات WF-1000XM5 في المنطقة، تكون سوني قد نجحت مجدداً في استحضار قيم “كاندو”، وهو الاتصال العطفي، وتقديم تجارب صوتية مفعمة بأدق التفاصيل حسب رؤية الفنان.”

وتعيد سماعات الأذن اللاسلكية هذه، والتي تتمتع بقدراتٍ لا تضاهى في إلغاء الضجيج، رسم ملامح الطريقة التي تُتذوّق بها الموسيقى، وتقدم رحلةً صوتية غامرة بحق لجميع عشاق الموسيقى. وبتصميمها الذي يقدم اتصالاً سلساً، تتحقق أفضل جودة مكالماتٍ قدمتها سوني من خلال خوارمية تخفيف الضجيج والقائمة على الذكاء الاصطناعي ومستشعر التوصيل العظمي. بينما يضمن صفاء الصوت الواضح الاتصالات دون عناء مع العملاء والزملاء في أي بيئة.

ومع عمر بطاريةٍ مذهل يصل حتى 8 ساعات (قابل للتوسع حتى 24 ساعة مع العلبة) وقدرات الشحن السريع، تضمن سماعات WF-1000XM5 متعةً دونما انقطاع على مدار اليوم.

تتوفر WF-1000XM5 للطلب المسبق في المملكة وسيتمكن العملاء من توفير حتى 100 ريال سعودي على كل طلب.

رابط الطلب المسبق:

https://sonyworld.sa/en-sa/products/wf-1000xm5-b-en-p-WF-1000XM5%2FB