مركز التواصل والمعرفة المالية يطلق العدد الخامس من مجلة “متمم”

جدة : البلاد

أطلق مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم” العدد الخامس من مجلة “متمم” التي تصدر بشكل ربع سنوي، وتهدف إلى إثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها، شاملةً العديد من الأخبار والتقارير والمقالات والدراسات ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي.

وركز العدد الإثرائي الجديد، على ما تشهده المملكة العربية السعودية من حراك اقتصادي كبير في ظل مواصلة سعيها الحثيث لتنويع اقتصادها وفتح آفاق جديدة للتنمية، وتحسين بيئتها الاستثمارية كوجهة عالمية رائدة، وهو ما ترجمته مؤخراً بإعلانها عن إنشاء 4 مناطق اقتصادية خاصة لتكون مصدراً جديداً ومورداً يسهم في تحقيق نهضتها الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة لأبنائها وبناتها.

مجلة #متمم تعود لكم بعنوان "المناطق الاقتصادية الخاصة نحو وجهة استثمارية رائدة" وحوار واسع مع أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الأستاذ نبيل خوجة عن مزايا المناطق الاقتصادية الخاصة وأهميتها. للمزيد: 🔗https://t.co/1EZ9ygFHC6 — مركز التواصل والمعرفة المالية (@CFKC_KSA) October 21, 2023

واستعرضت المجلة في حوار ضيف العدد مع أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الأستاذ نبيل خوجة، مزايا المناطق الاقتصادية الخاصة وأهميتها، إلى جانب التركيز على تقرير خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2023 وتسليط الضوء عليه من خلال لقاء متمم الشهري الذي أقيم بعنوان “الاقتصاد السعودي في ميزان خبراء صندوق النقد الدولي “والذي شارك به مسؤولون من القطاع المالي في المملكة ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة.

كما تضمنت المجلة مجموعة من التقارير المتنوعة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم الأحداث المحلية والعربية والدولية، خاصة الأحداث المتعلقة بالشأنين المالي والاقتصادي، و التطرق لمشاركة المملكة في العديد من المؤتمرات والمناسبات الدولية المالية والاقتصادية.

يذكر أن مجلة متمم تأتي امتداداً لسلسلة من المبادرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، على تنظيمها؛ انطلاقاً من دوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.