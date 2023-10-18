أول سعوديات متخصصات في بيع الذهب يخطفن الأنظار في جدة

جدة- ياسر خليل

عبرت شابات سعوديات عن سعادتهن بالعمل في مجال الذهب والمجوهرات ، واتاحة الفرصة لهن لاكتساب الخبرة في هذا المجال الذي يعتبر من مجالات الإبداع والابتكار .

تقول الموظفة دلال الغامدي : سعادتي لا توصف وأنا أعمل في مجال بيع الذهب والمجوهرات ، بعد أن تلقيت كل التأهيل والتدريب من الشركة التي وجدت منها كل التشجيع والدعم وحسن التعامل ، وإن دل ذلك فإنما يدل على حرصهم الكبير في استقطاب الشابات السعوديات وتدريبهن للعمل في مجال الذهب والمجوهرات.

وتتفق الشابة أشواق العواجي مع الرأي السابق وتقول: العمل في مجال بيع الذهب والمجوهرات شغف كبير ، ولا أخفي حماسي الكبير في الانخراط في هذه الوظيفة ، وخلال فترة وجيزة اكتسبنا بفضل الله خبرة في التعامل في هذا المجال ، فقد حرصت الشركة على تدريبنا على مستوى كبير ومن كل الجوانب سواء في جانب بيع المجوهرات والذهب أو طريقة التعامل مع مرتادين المحل ، وهذا ما جعلنا عند حسن ظن الجميع .

من جانبها تقول قالت الشابة لياء الصالحي : بجانب حصولنا على الوظيفة في مجال بيع الذهب والمجوهرات بعد تأهيلنا ، اكتسبنا معرفة كبيرة في مجال الذهب والمجوهرات ، وكيفية التمييز الذهب الأصلي والمقلد وغير ذلك من أسرار الذهب والمجوهرات ، وكل ذلك أسهم في زيادة الحصيلة الثقافية المرتبطة بالذهب والمجوهرات.

اما الشابة دارين حسان فتقول: أستطعت من خلال وظيفة بيع الذهب والمجوهرات أن أكتسب العديد من العلوم والمعارف في مجال الذهب والمجوهرات ، كما زادت معرفتي في جانب تصاميم الذهب والمجوهرات وكيفية التمييز بين الأصلي والمقلد ، وبهذه المناسبة أشكر الشركة التي أتاحت لي فرصة التدريب والعمل في مجال الذهب والمجوهرات.

وفي السياق يقول مدير الموارد البشرية بشركة جوي الوكاس للذهب سعيدان آل مخلص : نفتخر ونعتز بانضمام شابات سعوديات للعمل في مجال بيع الذهب والمجوهرات ، إذ تم تدريبهن وتأهيلهن على أعلى مستوى ، ليس فقط في طريقة البيع بل في جانب كيفية التعامل مع المرتادين للمعرض ، ولله الحمد اكتسبن خبرة جيدة في هذا المجال.

وأردف آل مخلص : أن شركة جوي الوكاس للذهب و المجوهرات هي شركة هندية عالمية لها أكثر من ٦٧ سنه من بدايتها وتأسيسها وموجوده في ١١ دولة في العالم ولها ١٢ سنة في السعودية ، وتم افتتاح الفرع الرابع لها في مدينة جدة في اللولو هايبر ماركت حي الشرفية ، حيث ان هذا الفرع متميز بكونه أول فرع يحتضن بائعات سعوديات ، وهذا الأمر لأول مره في السعودية.

ونوه آل مخلص بما وصلت إليه المرأة السعودية ومواكبة لبرنامج التمكين الذي يقوده الأمير الملهم محمد بن سلمان ولي العهد السعودي مهندس رؤية 2030 تحت رعاية وإشراف خادم الحرمين الشريفين ، إذ نصت رؤية 2030 على أن المرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوة المملكة، وعززت الرؤية تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا بتوفير العوامل التي تساعد على تمكينها، من إرادة سياسية، وإمكانات اقتصادية، ووعي مجتمعي بأهمية دور المرأة في التنمية.