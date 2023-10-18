مجموعة السليمان تحتفل بمرور 40 عاماً على تأسيسها وتُطلق مؤسستها غير الربحية

جدة – البلاد

أقامت مجموعة السليمان؛ المجموعة السعودية الرائدة متعددة المجالات، حفلًا في مدينة جدة بمناسبة مرور 40 عامًا على تأسيسها، بحضور حشد كبير من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية ووسائل الإعلام.

وكانت المجموعة قد تأسست عام 1983 من قبل معالي الدكتور غسان أحمد السليمان، عبر حصوله على أول امتياز تجاري لإيكيا في العالم، ثم توسعت لتضم في محفظتها ثماني شركات في قطاعات التجزئة، الخدمات اللوجستية، التقنية، والتطوير العقاري، وتوسعت لتقدم خدماتها في أربع دول خليجية هي المملكة، والبحرين، والإمارات، والكويت.

وشهد الحفل، إعلان الدكتور غسان السليمان (مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة) عن تأسيس مؤسسة السليمان؛ وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تمكين التحول الإيجابي في المجتمعات. وتتركز جهود المؤسسة في أربعة محاور رئيسية؛ وهي “التمكين الاقتصادي، والتعليم، والبيئة، والعائلة”.

من خلال هذه المحاور، تعمل المؤسسة على دعم وتمكين المجتمع، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تحسين المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الاحتفال، تم عرضٌ لإنجازات الشركة خلال العقود الماضية؛ مع الإعلان عن مجموعة من مشاريع التوسع المستقبلية، حيث أعلن سعود السليمان (الرئيس التنفيذي للمجموعة) البدء في أعمال الإنشاء لمعرض إيكيا في المدينة المنورة، وهو جزء من خطة التوسع التي ستصل إلى 30 معرضًا ونقطة بيع لإيكيا بحلول 2028. فيما أعلن السليمان عن خطة التوسع لسيركل كي؛ سلسلة المتاجر الصغيرة العالمية، لتصل إلى 300 فرع بحلول 2027.

وفي قطاع الخدمات اللوجستية، أعلن السليمان عن بدء أعمال شركة فلو في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء شركة سلاسة في إطلاق 100 متجر مظلم خلال السنوات الثلاث القادمة؛ مما يساهم في خفض عمليات الميل الأخير لأقل من ساعتين.

وفي وقتٍ تواصل فيه مجموعة السليمان الاستثمار في قطاع الخدمات اللوجستية العكسية؛ مما يساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع جودة الحياة والبيئة، أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة بأن شركة كارتلو؛ أكبر شركة في مجال الخدمات اللوجستية العكسية في الشرق الأوسط، ساهمت في التخلص من 600 ألف طن من الانبعاثات الكربونية عبر خدماتها المختلفة.

وكانت مجموعة السليمان قد عززت مكانة شركة ليفسبيس لتكون أكبر منصة تقنية للتصميم الداخلي والتطوير المنزلي في المملكة، وقد أعلن السليمان عن توقيع شراكة بين ليفسبيس مع الشركة الوطنية للإسكان لتوفير حلول التصميم الداخلي لعملائها.

كما أعلن السليمان عن إطلاق شركة “كانفاست” التي تقدم منصة تقنية لربط مالكي الوحدات السكنية مع خيارات واسعة من استديوهات التصميم الداخلي المحلية.

وفي قطاع التطوير العقاري، أعلن السليمان عن دخول شركة احتراف، في تصميم وإدارة ثلاثة مشاريع عقارية كبرى في الرياض، المدينة المنورة، وخميس مشيط، التي ستقدم وجهات تجارية وترفيهية وسكنية متكاملة، بمسطحات تأجيرية تتجاوز الربع مليون متر مربع.