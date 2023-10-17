الرياضة ” الغامدي” يشارك في بطولة العالم للبلياردو بالنمسا

الرياض-البلاد

يشارك لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي في بطولة كأس العالم تحت 19 عامًا في مدينة كلاغنفورت النمساوية؛ حيث تشهد بطولة العالم للبلياردو 2023 مشاركة أفضل لاعبي البلياردو معًا؛ لتحديد من هو الأفضل في العالم. وسيتنافس المشاركون في منافستي بطولة العالم للـ 8 كرات، وبطولة العالم للـ 10 كرات تحت 19 عامًا.

ويشارك الغامدي في منافسات للـ 10 كرات تحت 19 عامًا، التي تقام من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، ويعتبر الغامدي من المرشحين لتحقيق مراكز متقدمة في هذه البطولة. واكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري أن خالد الغامدي لديه القدرة على مقارعة أبطال اللعبة، وسيكون- بإذن الله- علامة فارقة في هذه البطولة، خاصة أنه شارك في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وقدم مستويات مميزة؛ آخرها تتويجه مع نادي الفتح بلقب بطولة الدوري السعودي للناشئين.