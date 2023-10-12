بدر البهيان: ساس تدعم التعليم والتطوير الذاتي وتتعامل مع أكثر من ٩٠٪ من البنوك السعودية

أكد المتحدث بدر البهيان، المدير العام في المملكة العربية السعودية لدى”ساس”، أن الشركة تعمل على تمكين المؤسسات في المملكة من الانسجام مع أهدافها المتطوّرة وإحراز التقدّم في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي، قائلاً في حوار لـ”البلاد” أن ساس لديها عملاء في قطاع الحكومة، والخدمات المصرفية وغيرها، كما يتعاملون مع أكثر من ٩٠٪ من البنوك السعودية.

هل يمكنك أن تخبرنا عن ساس وخدماتها في المملكة؟

تعد ساس شركة رائدة في مجال التحليلات حيث تمارس عملياتها في المملكة العربية السعودية لما يقارب 20 سنة. وقامت بتوسع اختصاصاتها في حلول الاحتيال المالي وغسيل الأموال والحوكمة الرقمية وغيرها عبر السنين. وقامت بإبرام شراكات مع أبرز الشركات لدعم التغيير وحرصهما على مساعدة المؤسسات على الاستفادة من فرص النمو.

البيانات هي هاجس في السعودية، وأغلب الجهات مهتمة بموضوع البيانات وضعها في المسار الصحيح. هل دور ساس هو وضع البيانات في المسار الصحيح وخلق نتائج من هذه البيانات لدعم اتخاذ القرارات؟

بدأت تقنية المعلومات على ثلاث مراحل. قبل ثلاثين سنة، قامت الشركات والحكومات الاستثمار في البنية التحتية للمعلومات وقواعد البيانات وتخزين البيانات. وتم بناء القاعدة الرقمية وبدء العمل على موضوع الأمن السيبراني وحماية البيانات الرقمية ، فبدأ التأثير التكنولوجي في السعودية. وأصبح كل مشروع يضم أرقام وعوائد على الاستثمار. وأصبح كل التقارير والمشاريع تبنى على أرقام ومعلومات أساسية. تلعب ساس دورا موثوق به لهذه المعلومات لتساعد الحكومات والشركات لبناء قاعدة قوية.

هل لدى ساس منهج أو فكر معين يسير موضوع البيانات في السعودية؟

تسهل ساس عملية البيانات الموجودة لدى عميل. يقوم العميل بمشاركة البيانات مع ساس، حيث نقوم بمساعدته لتطويرها، على سبيل المثال، تقوم بعض الشركات بمشاركة بياناتها لاستخدامها في العائد على الاستثمار، أو للتنبؤ أو لإسترتجية الشركة. لذلك، تعتزم ساس الاستمرار في مساعدة المؤسسات في المملكة على تحسين القدرة على اتخاذ القرارات بالاعتماد على البيانات، وتسريع النمو والابتكار، وبناء مستقبل أفضل. وتعمل الشركة على تمكين المؤسسات في المملكة من الانسجام مع أهدافها المتطوّرة وإحراز التقدّم في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي، الذي يُعدّ أحد أبرز جانب رؤية السعودية 2030، وذلك بمواصلتها تحقيق إنجازات متقدمة في تقنيات تحليلات البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

من هم أهم عملائكم هنا في السعودية؟

ساس لديها عملاء في قطاع الحكومة، والخدمات المصرفية وغيرها،كما نتعامل مع أكثر من ٩٠٪ من البنوك السعودية. وأيضاً نتعامل مع شركات كبيرة في جميع القطاعات بهدف تمكين العملاء في المملكة العربية السعودية من قدرات التغيير، وتوجيه دفّة الحراك الاقتصادي في البلاد نحو أهداف رؤية المملكة 2030 وما بعدها، وذلك بالاعتماد على عوامل التحفيز المتمثّلة بحلول التحليلات والذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ما هو دور ساس في الإقتصاد أو في المجتمع السعودي؟

الاقتصاد المملكة يتحرك بسرعة. كما تنفذ إصلاحات للحد من الاعتماد على النفط، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرة التنافسية. يمثل هذا العام منعطفًا مهمًا باعتباره نقطة أساسية في رحلة رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030. والسعودية الأن من ضمن دول أعضاء مجموعة العشرين ولها مكانتها في السوق وفي قطاع التقنية. أما ساس حريصة على أن تستثمر بقوة وأن تكون جزء من هذا التحول الرقمي.

ما هي حصة ساس في السوق السعودي؟

سوق نظم المعلومات سوق واعد في المملكة فعالميا نحن متواجدين ولكن في السعودية هو قطاع سريع التحول فصعب تحديد حصة ساس ولكن نحن نريد أن نكون جزء من التحول الحاصل.

هل لدى ساس برامج تدريب في المملكة؟

ساس بنيت على أساس التدريب. كما بدأها المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة ، الدكتور جيم جودنايت. قام ببناء الشركة على البرامج التعلمية والاكاديمية، ولهذا السبب نحن نعرض الكثير من البرامج المجانية. الجميع بإمكانه الدخول والتسجيل. ساس تدعم التعليم والتطوير الذاتي، ومن أمثلة برامج التدريب: التدريب على برامج تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبرامج تحليل البيانات و لدينا برامج متقدمة للجامعات المحلية وطبعا بالمجان.