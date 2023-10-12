جمعية القلب السعودية تطلق مؤتمرها الـ 34 بعنوان “صحة المجتمع من الوقاية الى التدخل” في الرياض

الرياض – البلاد

أطلقت جمعية القلب السعودية اليوم الخميس النسخة الرابعة والثلاثون من مؤتمرها السنوي الذي تستضيفه مدينة الرياض، تحت شعار (صحة المجتمع من الوقاية الى التدخل) بحضور نخبة من العلماء والاطباء من جميع دول العالم، وبمشاركة أعرق المؤسسات العلمية العالمية ممثلة في جمعية القلب الاوربية وكليات القلب الاميركية والجمعية الامريكية لطب القلب النووي.

وأوضح رئيس جمعية القلب السعودية أ. د وليد الحبيب أن المؤتمر الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام يهدف الى التعريف بأحدث الابحاث العلمية عن القلب والاوعية الدموية وتعزيز التثقيف الطبي والتوعية الصحية من خلال تسخير منظومة من التقنيات الحديثة والمتطورة التي يتفرد بها المؤتمر.

ويتناول المؤتمر عدة محاور، ويشتمل على فعاليات حول التوعية الصحية للوقاية من أمراض القلب والتعرف على أسباب الإصابة وسبل التشخيص والتنوير بأحدث العلاجات المتاحة. كما يشتمل المؤتمر على محاضرات علمية بمختلف تخصصات القلب وعدد من الأوراق العلمية وتوصيات الأبحاث، فضلاً عن استعراض آخر إحصائيات نسب الإصابة بأمراض القلب بالمملكة، والعالم.

وتأتي هذه التظاهرة العلمية التي تعد أكبر اجتماع للقلب في الشرق الأوسط، يجمع علماء القلب ومقدمي الرعاية من منطقة الخليج العربي وأجزاء أخرى من العالم، تماشياً مع رؤية 2030 التي تنص على أن تكون المملكة منارة للمعرفة والاشعاع العلمي.

وتُعد أمراض القلب السبب الرئيس والأول للوفيات حول العالم، بنسبة بلغت 31% من عدد الوفيات عالميًّا، وأمراض القلب غالبًا ما تكون نتيجة تراكمات لأسباب عدة مثل: العمر، ونمط الحياة، والأسلوب الغذائي، والتدخين، وقد تؤدي أخيرًا إلى توقف عمل القلب.

ووفقا للاتحاد العالمي للقلب فإنه يمكن تفادي ما لا يقل عن 80% من الوفيات المبكرة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية من خلال التحكم في أربعة عوامل خطر رئيسية مثل النظام الغذائي غير الصحي واستخدام التبغ وعدم ممارسة النشاط البدني بانتظام واستخدام الكحول.

وقد أسس الاتحاد العالمي للقلب اليوم العالمي في عام 2000 لتنبيه الأفراد في جميع أنحاء العالم أن أمراض القلب والأوعية الدموية هما السببان الرئيسيان بعد مشيئة الله للوفاة في العالم.

ويتوقع أن تساهم هذه الفعاليات التي يشارك فيها مختلف الممارسين الصحيين ذوي الكفاءة العالية والخبرة الطويلة، في خلق مجاميع من المواطنين والمقيمين الاصحاء، وارتفاع الوعي والمعرفة عن القلب وسبل حمايته والوقاية من أمراضه.

ووفقاً لتقارير منظمة الصحة العالمية تتسبب أمراض القلب في عشرين مليون ونصف المليون وفاة سنوياً على مستوى العالم، كما تمثل أمراض القلب حالياً 16% من مجموع الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، وتركّز أكثر من نصف عدد الوفيات الإضافية الناجمة عنها في غرب المحيط الهادئ بمعدل مليوني وفاة، فيما شهدت أوروبا تراجعاً نسبياً في أمراض القلب بنسبة 15%.

ويحمل اليوم العالمي للقلب 2023 دعوة لزيادة سرعة التعامل مع مرضى جلطات القلب الحادة، التي يجب علاجها في غضون ساعتين، لأن التأخير في العلاج يؤدي إلى تفاقم الوضع وتلف عضلة القلب والوفاة المفاجئة، ويأتي ذلك بإطلاق المبادرات التي تستهدف زيادة الوعي بأعراض الأمراض القلبية.

ويقول أطباء القلب إن “الرجال أكثر عرضة من النساء للإصابة بأمراض القلب”، ويعزون ذلك إلى انتشار التدخين بين الرجال أكثر من النساء، وسط دعوات لزيادة الاهتمام بالتوعية الصحية بمخاطر التدخين على القلب والشرايين التاجية، وتفعيل برامج للتوعية بمخاطر زيادة نسبة الدهون في الدم.