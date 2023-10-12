مستشفى الدكتور سليمان فقيه بجدة ينجح في إجراء عملية جراحية في القلب باستخدام الروبوت الآلي الجراحي دافنشي

جدة : البلاد

لأول مرة على مستوى المستشفيات الخاصة بالشرق الأوسط، نجح مستشفى د. سليمان فقيه بجدة في إجراء عملية جراحية في القلب باستخدام الروبوت الآلي الجراحي دافنشي، والتي تعتبر من أحدث التقنيات الحالية وذلك لتقليل مخاطر وتبعات العمليات الجراحية التقليدية التي تترافق مع كل عملية، وذلك يتواءم مع رسالة المستشفى في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية وأفضل تجربة للمريض.

قام الفريق الجراحي بقيادة د. عثمان العثمان بإجراء عملية للشريان الرئيسي المغذي لقلب مريض يبلغ من العمر ثمانون عاماً والتي تكللت بالنجاح ولله الحمد.

يشمل نظام دافنشي للجراحة الروبوتية على ذراع مزودة بكاميرا وأذرع أخرى متصلة بأدوات جراحية يقوم من خلالها الطبيب الجراح بالتحكم في الأذرعة بينما يجلس أمام شاشة تحكم متصلة بحاسب آلى بالقرب من طاولة العمليات، إذ توفر وحدة التحكم للجرَّاح عرض مكبر وعالي الوضوح لموقع الجراحة بتقنية ثلاثية الأبعاد.

في الختام، تعتبر عملية جراحة القلب الناجحة التي أجريت في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في جدة باستخدام الروبوت الجراحي دافنشي إنجازًا هامًا للمستشفيات الخاصة في الشرق الأوسط. من خلال استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة، يهدف المستشفى إلى تقليل المخاطر والمضاعفات المرتبطة بالإجراءات الجراحية التقليدية، متماشيًا مع التزامه بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وتوفير تجربة استثنائية للمرضى.