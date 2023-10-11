الرياضة

بعمر 64 عامًا.. أنشيلوتي ينال الدكتوراه من جامعة إيطالية!

محمد ابو الوفاaccess_time27 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      11 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي

حصل مدرب ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي (64 عامًا) على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة بارما الإيطالية اليوم الثلاثاء- حسب بيان رسمي.

 

ونال أنشيلوتي الدكتوراه في تخصص (علوم وتقنيات النشاط الحركي الوقائي والمكيّف) بناءً على اقتراح من قسم الطب والجراحة بالجامعة.

 

وقال مدرب الملكي مازحًا لدى تسلمه الجائزة: “أحب لقب دوتوري (دكتور) سأخبر اللاعبين في ريال مدريد بأنه في وسعهم مناداتي بهذا اللقب”.

 

يضيف: “علّمتني كرة القدم احترام الآخرين، والامتثال للقواعد والسلطة كمدرب يجب أن يدير مجموعة، وهو ليس أمرًا هينًا، علمتني الاستماع”.

 

https://twitter.com/MrAncelotti/status/1712071946878189895

m.abo.elwafa

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