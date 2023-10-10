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تمرين سعودي صيني لمواجهة القرصنة البحرية

صحيفة البلادaccess_time26 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      10 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

انطلقت أمس في معسكر نانتينغ بمدينة تشانجيانغ الصينية، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “السيف الأزرق-3″، بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية ممثلةً بمجموعة الأمن البحرية الخاصة مع نظيرتها من القوات الخاصة بالبحرية الصينية الشعبية.

ويهدف التمرين الذي سيُنفذ على مدى ثلاثة أسابيع، إلى بناء الثقة المتبادلة، وتعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الصينية الشعبية، وتبادل الخبرات وتطوير قدرة المشاركين بالتمرين في مجال الإرهاب البحري والقرصنة البحرية، إضافةً إلى رفع مستوى التدريب والجاهزية القتالية للقوات المشاركة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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