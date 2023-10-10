توطين 4 مجالات رئيسية بالقطاع الإعلامي

جدة : البلاد

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية مذكرة تعاون مع وزارة الاعلام ممثلة بمركز التواصل الحكومي؛ بحضور معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري وسعادة المدير التنفيذي للبرامج في الصندوق الأستاذ سامر بن رشيد الريان، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتها وقدراتها وتحفيزها للعمل في قطاع صناعة المحتوى الرقمي.

ونصت المذكرة؛ على تعزيز توطين مهن قطاع الإعلام ودعم تنمية الكوادر الوطنية بما يحقق الأهداف المشتركة للطرفين ويحقق توحيد الجهود مع الشركاء في المنظومة من خلال توطين أربع مجالات رئيسية هي: الإعلانات الرقمية؛ والألعاب الرقمية؛ والفيديو الرقمي؛ والصوتيات الرقمية.

كما جاء في المذكرة الاتفاق على عقد ورش عمل ولقاءات وظيفية دورية للمنشآت العاملة في القطاع؛ لعرض برامج وخدمات الصندوق وآلية الاستفادة؛ وكذلك التعريف بالمبادرات الداعمة للتوطين؛ بما يحقق المنفعة وأهداف الجهتين.

وتدعم المذكرة الاستفادة من برامج ومنتجات الصندوق ممثلةً في: برنامج دعم الدخل؛ وبرنامج هدف للقيادة؛ والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)؛ وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية؛ وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)؛ وبرنامج دعم التدريب؛ وبرنامج مهارات.

واتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل لتفعيل مجالات التعاون لمتابعة مراحل سير العمل.