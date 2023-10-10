40 ألف مستفيد ومستفيدة من مبادرة الإرشاد المهني في المدراس

جدة : البلاد

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية؛ عن تجاوز أعداد مستفيدي مبادرة التوجيه والإرشاد المهني في المدارس 40 ألف خلال شهر من إطلاق المبادرة التي تهدف إلى موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتمكين الطلاب والطالبات من التعرف على المهارات الحالية والمستقبلية للسوق، وتقديم كل ما يساهم في تطويرهم أكاديمياً ومهنياً.

وتأتي المبادرة ضمن سعي الصندوق لتعزيز كفاءة رأس المال البشري بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030؛ من خلال التشارك والتكامل مع التعليم العام لتعزيز مفهوم الإرشاد المهني وتفعيله في المدارس الحكومية والأهلية من قِبل مجموعة من المرشدين المهنيين المؤهلين.

ويرتكز نطاق المبادرة في توجيه وإرشاد طلبة المرحلة الثانوية والموجهين الطلابيين وأولياء الأمور في جميع مناطق المملكة، لتقديم كل ما يصب في مصلحة الطلبة لاكتساب المهارات والخبرات اللازمة.

وتضمن أهداف المبادرة رفع مستوى الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني للطلبة؛ ورفع مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين؛ وتطوير مهارات التخطيط المهني لدى الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ القرارات التعليمية والمهنية المناسبة للحصول على الوظيفة؛ والمساهمة في رفع الوعي حول أهمية جميع المهن وتحسين الصورة الذهنية عن ثقافة العمل وأهميته؛ ورفع الوعي حول المهارات المطلوبة في السوق والمهن المستقبلية؛ وربط المرشدين المهنين بقطاع التعليم ليكونوا حلقة الوصل بين الصندوق وكافة شرائح المستفيدين.

وتغطي المبادرة؛ جميع مناطق المملكة من خلال بناء الشراكات مع إدارات التعليم في مختلف المناطق؛ كما تقدم خدمات يأتي منها؛ ورش العمل العامة والتخصصية؛ وجلسات الإرشاد المهني الفردية والجماعية؛ وتفعيل الملتقيات واللقاءات؛ وتمكين المستفيدين من برامج ومنتجات الصندوق.

وكان الصندوق قد أطلق المبادرة مطلع شهر سبتمبر الماضي.