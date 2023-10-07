مناهل العالمية تعزز حضورها بالتعاون مع موزعين معتمدين في المملكة

جدة : البلاد

في خطوة استراتيجية لتعزيز تواجدها في المملكة، أعلنت شركة مناهل العالمية عن تعاونها مع مجموعة من الموزعين المعتمدين بهدف تقديم خدماتها ومنتجاتها على نطاق واسع داخل المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا التعاون المشترك كخطوة استراتيجية ذات أهمية بالغة لتعزيز تواجد شركة مناهل العالمية في السوق المحلي، وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق بشكل أفضل، وهي تستند إلى رؤية مناهل العالمية في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة للعملاء في المملكة وتعزيز التفاعل مع السوق المحلي.

اختارت شركة مناهل العالمية – نيسان شركة سترونج للسيارات الموزع المعتمد لها في العاصمة الرياض، لعرض مجموعة من طرازات نيسان الشهيرة في منطقة مميزة داخل المعرض، تأتي هذه كخطوة من استراتيجية تعزيز تواجد العلامة في السوق السعودي لتحسين تجربة العملاء ، حيث ستقدم شركة مناهل العالمية مجموعة متنوعة من طرازات نيسان المميزة داخل المعرض، بما في ذلك السيارات العائلية، والإقتصادية، وسيتم توفير فرصة للعملاء للإطلاع على التقنيات والميزات الجديدة التي تقدمها نيسان في سياراتها.

هذا و يعتبر شركة سترونج واحدًا من أكبر الموزعين المعتمدين لشركة مناهل العالمية – نيسان في المملكة، حيث يتميز بمبيعاته للأفراد والشركات وتواجده في الرياض، مما يعزز من قدرة الشركة على الوصول إلى العملاء والشركاء في المركز الرئيسي للأعمال في المملكة.

ومن خلال هذا التعاون، ستتمكن شركة مناهل العالمية من توسيع تواجدها في المملكة والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء والأسواق الجديدة، مما سيسهم في زيادة حصتها في السوق.

في هذه المناسبة، تحدث شادي جلال، مدير المبيعات في شركة مناهل العالمية – نيسان، قائلاً: “نحن فخورون بإختيار شركة سترونج كشريك استراتيجي لنا في هذا التعاون، إن شركة سترونج له سمعة ممتازة كواحد من أبرز المعارض في العاصمة الرياض، حيث مازال يُحقق نجاحًا باهرًا من خلال العديد من الصفقات الناجحة، هذه الخطوة تجسد التزام شركة نيسان مناهل بتقديم أعلى مستويات الجودة والتميز لعملائها في المملكة، هذا التعاون يعزز مكانتنا كشركة رائدة في مبيعات السيارات، ويؤكد على رغبتنا في تلبية توقعات العملاء وتحقيق النجاح المشترك، ونطمح بتقديم تجربة استثنائية للعملاء وضمان رضاهم التام “.

تتميز المساحة المميزة التي ستُعرض عليها سيارات نيسان بتصميم عصري ومريح، مع شاشة عرض توفر للعملاء جميع المعلومات اللازمة حول مواصفات السيارات وخيارات التخصيص، يهدف هذا التعاون إلى تحقيق نجاح كبير في سوق السيارات المحلي وتقديم مزيد من الخيارات والتنوع للعملاء.

بسام حمدان، الرئيس التنفيذي لشركة سترونج للسيارات، تحدث بهذه المناسبة قائلاً “نفخر بتعاوننا مع شركة مناهل العالمية – نيسان، هذا التعاون يمثل تغييرًا جذريًا في عرض السيارات، حيث نهدف إلى تقديم أعلى مستويات الجودة والتميز لعملائنا الكرام في المملكة، نحن نؤمن بأن العملاء يجب أن يتلقوا أعلى مستوى من الخدمة والتفاني، وهذا هو الهدف الذي نعمل جميعًا على تحقيقه، ونتطلع إلى مستقبل مشرق معًا”.