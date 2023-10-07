بترومين ستيلانتيس تستعد للكشف عن طرازات  E Fiat -500 و Fiat Professional E-Doblo و E-Abarth

الرياض : البلاد

أعلنت بترومين ستيلانتيس عن خطوة جديدة تضاف إلى رحلتها نحو التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث تستعد الشركة لكشف النقاب عن طرازاتها الكهربائية وذلك لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لرؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز استخدام المركبات البيئية والمستدامة.

ومن المتوقع أن تعلن بترومين ستيلانتيس عن تواجد طرازاتE Fiat -500 و Fiat Professional E-Doblo و E-Abarth في الخليج العربي أثناء مشاركتها في معرض السيارات الكهربائية المقام في الفترة من 9 وحتى 11 أكتوبر الجاري في العاصمة الرياض، وتمثل هذه الإطلاقات الجديدة تعزيزًا لمكانة بترومين ستيلانتيس كشركة رائدة في صناعة السيارات، وتعلن رسميًا عن دخولها إلى سوق المركبات الكهربائية في المنطقة حيث تسعى الشركة لتعزيز الوعي بأهمية الطاقة الخضراء والكفاءة البيئية.

نيكولاس فيرنويل، الرئيس التنفيذي لبترومين ستيلانتس، و محمد الأرماني، رئيس قطاع التسويق في بترومين ستيلانتيس، أشادا بهذه الخطوة قائلين: “إن هذه الخطوة تعكس التزامنا الجاد بتطوير واستخدام التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة لتحقيق رؤية السعودية 2030، وهي تأتي كجزء من خطة بترومين ستيلانتيس الشاملة والمستمرة لتحقيق أهداف الاستدامة والمشاركة الفعّالة في مجال صناعة المركبات الكهربائية، ونحن نتطلع إلى تقديم المزيد من الابتكارات والحلول البيئية في المستقبل.”

ومن الجدير بالذكر أن معرض السيارات الكهربائية القادم هو المعرض الأول والأكبر الذي يعرض أحدث تقنيات السيارات الكهربائية، فهو يجمع النظام البيئي للتنقل الكهربائي بأكمله تحت سقف واحد، ويسلط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في الصناعة، كما يتماشى المعرض مع رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جلب الممارسات المستدامة في المملكة كجزء من هذه الرؤية .

تعد رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تحديًا طموحًا تلتزم به شركة بترومين وتسعى جاهدة للعب دور قيادي والشروع نحو نهج متكامل للاستدامة، والكشف عن هذه الطرازات من السيارات الكهربائية هو خير دليل على إتباع الشركة لأفضل الممارسات المتعلقة بالمناخ والبيئة والإستدامة في فئتها، وفي تعزيز تكامل الإستدامة الإجتماعية والبيئية كإستراتيجية محورية في خطط أعمال الشركة.