الذهب يسجل أدنى مستوى له في 7 أشهر

لندن : وكالات

سجّل الذهب أدنى مستوى له في 7 أشهر، حيث واصل خسائره اليوم للجلسة السادسة على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 1840.49 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من شهر مارس، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المئة، مسجلاً 1856.20 دولارًا للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 في المئة، لتصل إلى 21.69 دولارًا للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة، مسجلاً 900.71 دولار، بينما نزل البلاديوم بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1232.11 دولارًا.