الإقتصاد

الذهب يسجل أدنى مستوى له في 7 أشهر

صحيفة البلادaccess_time18 / ربيع اﻷول / 1445 هـ       2 أكتوبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

لندن : وكالات

سجّل الذهب أدنى مستوى له في 7 أشهر، حيث واصل خسائره اليوم للجلسة السادسة على التوالي، في ظل استمرار ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لتقرير رئيسي عن التضخم في الولايات المتحدة وترقبهم لعدد من بيانات سوق العمل المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 1840.49 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى له منذ العاشر من شهر مارس، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 في المئة، مسجلاً 1856.20 دولارًا للأوقية.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.1 في المئة، لتصل إلى 21.69 دولارًا للأوقية، في حين تراجع البلاتين بنسبة 0.4 في المئة، مسجلاً 900.71 دولار، بينما نزل البلاديوم بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1232.11 دولارًا.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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