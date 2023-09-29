طريقة عمل عصير الجزر بالحليب المكثف المحلي

يحتوي الجزر على بعض المعادن الأساسية للعظام مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم وتعزيز مناعة الجسم

حيث يحتوي الجزر على فيتامين سي الذي يلعب دوراً في محاربة الالتهابات والعدوى وتقليل خطر تدهور المهارات الإدراكية والمعرفية

المقادير اللازمة

2 كيلو جزر مقطع مكعبات

4 أكواب ماء

1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة

1 ملعقة صغيرة مسحوق جوزة الطيب

2 ملعقة كبيرة خلاصة الفانيليا

1 علبة حليب نستله المكثف المحلى (395غ)

1 عبوة حليب مبخر كامل الدسم (330 مل)

1/2 كوب عصير برتقال

طريقة العمل

ضعي الجزر وما يكفي من الماء في الخلاط

اضربيه لمدة 3 دقائق

قومي بتصفية المحتويات في إبريق وتخلصي من اللب المتبقي

أضيفي جميع المكونات المتبقية إلى الإبريق واخلطيها حتى تمتزج تمامًا

ثم يقدم بارد