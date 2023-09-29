المرأه صحة و عافية

طريقة عمل عصير الجزر بالحليب المكثف المحلي

نيفين عباسaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      29 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

يحتوي الجزر على بعض المعادن الأساسية للعظام مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم وتعزيز مناعة الجسم

حيث يحتوي الجزر على فيتامين سي الذي يلعب دوراً في محاربة الالتهابات والعدوى وتقليل خطر تدهور المهارات الإدراكية والمعرفية

المقادير اللازمة

2 كيلو جزر مقطع مكعبات
4 أكواب ماء
1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة
1 ملعقة صغيرة مسحوق جوزة الطيب
2 ملعقة كبيرة خلاصة الفانيليا
1 علبة حليب نستله المكثف المحلى (395غ)
1 عبوة حليب مبخر كامل الدسم (330 مل)
1/2 كوب عصير برتقال

طريقة العمل

ضعي الجزر وما يكفي من الماء في الخلاط
اضربيه لمدة 3 دقائق
قومي بتصفية المحتويات في إبريق وتخلصي من اللب المتبقي
أضيفي جميع المكونات المتبقية إلى الإبريق واخلطيها حتى تمتزج تمامًا
ثم يقدم بارد

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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