طريقة عمل فادج الشوكولاتة ببتلات الورد واللوز

إذا كنتِ من محبي مزيج الشوكولاتة مع اللوز ما رأيك في إضافة لمسة من الورد للنكهة لتعزيزها

المقادير اللازمة

نصف كوب (75 جم) من الدقيق

نصف كوب (65 جم) من اللوز المطحون

¼ كوب (25 جم) من مسحوق الكاكاو المنخول

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 بيضة، في درجة حرارة الغرفة

نصف كوب (105 جم) سكر

¼ كوب (55 جم) سكر بني

¼ كوب (60 مل) زيت

⅔ كوب (150 مل) زبدة

1 كوب (135 جم) توت طازج إختياري

200 جم شوكولاتة داكنة

⅔ كوب (150 مل) كريمة

1 ملعقة كبيرة (15 مل) ماء ورد

2 ملعقة كبيرة لوز محمص مفروم

بتلات الورد المجفف

طريقة العمل

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (180 درجة مئوية)

ادهني جوانب صينية مربعة مقاس 8 بوصة (20 سم) بالزبدة ثم بطني الجزء السفلي بورق البرشمان واتركيه يتدلى على الجانبين

في وعاء اخلطي الدقيق مع اللوز المطحون ومسحوق الكاكاو وصودا الخبز ومسحوق الخبز والملح

في وعاء آخر أخفقي البيض والسكر والسكر البني والزيت بالخلاط الكهربائي

أضيفي المكونات الجافة

نوزع العجينة في القالب المجهز ونضع فوقها التوت

اخبزيها لمدة تتراوح بين 30 إلى 35 دقيقة

اتركيها تبرد تمامًا على رف سلكي لمدة ساعتين تقريبًا

ضعي الشوكولاتة في وعاء

في وعاء آخر ضعي الكريمة وماء الورد حتى يغلي

نرفعه عن النار ونسكبه فوق الشوكولاتة

دعيها تذوب لمدة دقيقتين دون التحريك

ثم تقلب حتى تصبح ناعمة

اتركيها تبرد لمدة ساعة في درجة حرارة الغرفة أو حتى تصبح سميكة ولكن قابلة للدهن

باستخدام ملعقة وزعي الشوكولاتة على سطح الكيكة

ثم رشيها باللوز وبتلات الورد