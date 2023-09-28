“ديشامبو” يسعى لخطف لقب” ليف قولف جدة” من سميث وجوتش

خالد مرضاح -جدة
يسعى الأمريكي برايسون ديشامبو قائد فريق “كرشرز” للفوز بلقب بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن “LIV Golf Jeddah presented by ROSHN” التي ستقام على ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر، الأمر الذي سيتوّجه بطلًا للمنافسات الفردية في دوري ليف قولف 2023 مع اقتراب ختام الموسم وتحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد، بالإضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل من الحدث العالمي.
ويحظى ديشامبو بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020، بزخم كبير وذلك بعد نجاحه في الفوز بأول ألقابه في ليف قولف جرينبرير من خلال تسجيل 58 ضربة جعلته رابع لاعب يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز في تاريخ البطولات الاحترافية للقولف. واستمر بعد ذلك في تقديم مستويات عالية انعكست مؤخرًا في بطولة ليف قولف شيكاغو التي استطاع الفوز بلقب منافساتها الفردية، كما قاد فريقه “كرشرز” الذي يضم كل من مواطنه تشارلز هاول والإنجليزي بول كايسي والهندي أنيربارن لاهيري، لتحقيق الفوز بمنافسات الفرق.