فيديو.. ميلان إلى وصافة الكالتشيو بفوز هام على فيرونا

حقق ميلان انتصارًا صعبًا في ميدانه على هيلاس فيرونا (1-0) السبت، ضمن مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم (2023-2024).

دارت أحداث المباراة في ملعب (سان سيرو) معقل ميلان شمالي البلاد أمام قرابة 65 ألف مشجّع، وأدارها الحكم الإيطالي الدولي فابيو ماريسكا.

هدف المباراة الوحيد، سجّله الجناح الدولي البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة الثامنة إثر تمريرة من أوليفيه جيرو، ليمنح الـ(روسونيري) انتصارً صعبًا.

وأصبح ميلان في وصافة لائحة الـ(كالتشيو) بواقع 12 نقطة، حيث انتصر في 4 جولات وانهزم في واحدة، كانت الاسبوع الماضي أمام الجار الإنتر (1-5).

شاهد ملخص ميلان وهلاس فيرونا 1-0