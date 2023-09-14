سيمنس توقع اتفاقيات مع شركة جيزة سيستمز وشركة القهوة السعودية لتسريع رقمنة الصناعة والبنية

جدة : البلاد

أعلنت سيمنس عن سلسلة من الاتفاقيات مع الشركات والمؤسسات السعودية في يوم تكنولوجيا الصناعات الرقمية في الرياض، مؤكدة على الالتزام المشترك بتسريع الرقمنة والاستدامة في قطاعات متعددة بهدف المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبالتعاون بين سيمنس وشركة جيزة سيستمز والشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات «سلوشنز»، سيتم توفير عدد 5,000 من عدّادات التدفق المائي للمزارع التي تديرها وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث ستمنح الوزارة القدرة على إدارة استهلاك المياه بشفافية أكبر وتحسين إمدادات المياه وتقليل الهدر وتعزيز استدامة المزارع.

وكذلك تم توقيع اتفاقية التفاهم بين سيمنس وشركة القهوة السعودية، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، للعمل على بناء مصنع ذكي في جازان يعتمد على تقنيات سيمنس في مجال الكهرباء والأتمتة والرقمنة. وتتضمن تقنيات الصناعة الرقمية تقديم مبادرات مثل احتجاز الكربون، واعتماد الطاقة المتجددة، والإدارة المسؤولة للنفايات، والتغليف الصديق للبيئة.

أما في مجال قطاع المياه، فقد أعلنت شركة مطلق الغويري وسيمنس عن الفوز بمشروعين لصالح شركة نيوم للطاقة والمياه “إنوا” لبناء وأتمتة أنابيب نقل من منطقة قيال إلى خزانات ومحطات الضخ في البدع ومقنا. وكذلك مشروع أتمتة أنابيب نقل المياه من محطة الضخ في البدع إلى خزانات مركز الجبل السفلي ومركز الزوار، مما يساهم في أهداف شركة نيوم للطاقة والمياه “إنوا” في إنشاء إمدادات مياه مستدامة وتنافسية التكلفة مع تقصير عملية الانبعاثات الصفرية وتحسين الكفاءة وخفض التكلفة.

كما أعلنت سيمنس عن تعاونها مع شركة حزام المعلومات لتحديث وتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء الوطنية من خلال حلول الكهرباء والرقمنة المرنة والموثوقة والآمنة لتحديث البنية التحتية للشبكات.

وحضر المؤتمر عدد من مسؤولي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، ​​المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شركة المياه الوطنية، شركة رقيم للحلول الذكية التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة القهوة السعودية، سيبراني، شركة حزام المعلومات، وغيرهم من كبار المسؤولين التنفيذيين من القطاعين العام والخاص.

وتساعد سيمنس الشركات والمؤسسات على تحسين الإنتاج وإجراءات العمليات من خلال التركيز على الأتمتة والرقمنة والاستخدام الذكي للبيانات، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، وتوفير التكلفة الإجمالية.

وصرّح أحمد هوساوي الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في السعودية قائلاً: “مواكبة للثورة الرقمية التي تشهدها المملكة العربية السعودية من خلال استراتيجيتها الصناعية الوطنية، تؤكد سيمنس التزامها بدعم الصناعات في المملكة من خلال الجمع بين العالمين الحقيقي والرقمي لجمع البيانات وفهمها واستخدامها بشكل هادف، من أجل تمكين عملائنا من زيادة الإنتاجية والاستدامة والمرونة.”