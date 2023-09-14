شركة إنتروفيك تكشف النقاب عن منتجات حصرية من لحوم الضأن والماعز مصدرها أوروبا في السعودية

البلاد : متابعات

تفخر المنظمة المهنية لإنتاج ومعالجة وتسويق لحوم الأغنام والماعز في إسبانيا “إنتروفيك” بإطلاق برنامج ” Exclusive Lamb&Goat” الحصري لانتاج وتسويق لحوم الضأن والماعز الأوروبيّة، بالتعاون مع المنظمة المجرية لمنتجي لحوم الأغنام. تمتد هذه الحملة الترويجية على مدى ثلاثة أعوام (من عام 2023 ولغاية عام 2025)، وتتوافق بسلاسة مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعزيز جودة قطاع المواد الغذائية فيها، كما تحظى بدعم وتمويل من المفوضية الأوروبية.

تهدف هذه الحملة، التي أُطلقت من أجل توسيع نطاق وصول منتجات لحم الضأن والماعز الأوروبية، إلى جذب انتباه المتخصصين في قطاع الأغذية الزراعية في مختلف البلدان، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليابان وهونغ كونغ. كما تهدف بشكل أساسيّ إلى جذب انتباه المستهلكين في هذه الأسواق المستهدفة ممّن يُقدّرون المنتجات عالية الجودة ذات النكهات المميزة.

تمّ إطلاق هذا البرنامج خلال فعالية صحفية اُقيمت يوم الثلاثاء 6 يونيو في مقر جمعية الصحافة بمدريد. وقد شكّل هذا الحدث، الذي حضره مندوبون صحفيون من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية واليابان وهونج كونج وإسبانيا، فرصة لأعضاء “إنتروفيك” لشرح أهداف هذه الحملة.

استهلّ توماس رودريغيز سيرانو، مدير “إنتروفيك”، الحدث بكلمة سلّط فيها الضوء على الوضع الحالي لقطاع الأغنام والماعز الأوروبي. وشدّد على أهمية الإنتاج الأوروبي وتصديره إلى السوق العالمية، وهو موضوع يتوافق مع دعوة رؤية السعودية 2030 للتنويع الاقتصادي وتعزيز القطاعات الزراعية.

هذا ويُعد الاتحاد الأوروبي رابع أكبر منتج ومصدّر للحوم الأغنام والماعز في العالم، مع توافر حوالى 60 مليون رأس من الغنم و10 ملايين رأس من الماعز في القارة. وتترجم هذه الأرقام إلى أرقام تصدير سنوية مذهلة تبلغ 158 ألف طن، تُسهم بشكل كبير في الاقتصاد الأوروبي.

وفيما بعد، قدّمت بياتريس كاساريس، مديرة شؤون الاتصالات في “إنتروفيك”، لمحة عن الحملة الترويجية الشاملة المخطّط لها لتنفيذ البرنامج. إذ تتضمّن الحملة المشاركة في المعارض التجارية البارزة مثل معرض فودكس اليابان ” Foodex Japan” في طوكيو ومعرض الخليج للأغذية ” Gulfood” في دبي وهوريكا السعودية ” Saudí HORECA” في الرياض، ما يدعم هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في تعزيز قطاعي التجارة والاستثمار في المملكة.

واختُتم الحدث بكلمة من راؤول مونييز، رئيس منظمة “إنتروفيك”، أكّد فيها على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الأغنام والماعز في دعم الاقتصاد الأوروبي. كما سلّط الضوء على أساليب الإنتاج المشهود لها في هذا القطاع بجودتها وموثوقيتها والتي تسهم في انتاج المواد الغذائية عالية القيمة والمميزة عالمياً.