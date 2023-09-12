وزير الحج والعمرة يبدأ زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية

جدة : البلاد

بدأ معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث سبل التعاون المثمر بين الجانبين فيما يتعلق بتسهيل إجراءات قدوم المعتمرين الأردنيين، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات “رؤية المملكة 2030”.

وتأتي الزيارة امتدادًا للجهود التي تبذلها المملكة لرفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتعريف بالمبادرات الرائدة في تطوير أنظمة العمرة، في ظل الدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة -أيدها الله- لخدمة الإسلام والمسلمين من جميع أنحاء العالم.

ويلتقي معاليه خلال زيارته بعدد من المسؤولين في المملكة الأردنية والجهات ذات العلاقة؛ لمناقشة إجراءات قدوم معتمري المملكة الأردنية إلى الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتسهيلات المقدمة لهم لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، إلى جانب التعريف بالخدمات التي تقدمها منصة “نُسك” وكيفية الاستفادة منها في التخطيط والاستعداد المُسبق لرحلة العمرة، وبحث طرق زيادة توعية المعتمرين والزائرين بالأمور الإجرائية.

كما سيلتقي معاليه – ضمن أجندة الزيارة – معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني حاتم البكري، لبحث سُبل تيسير قدوم ضيوف الرحمن من دولة فلسطين، وتسهيل إجراءات حصولهم على تأشيرة العمرة.