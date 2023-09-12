محافظ جدة يتسلّم التقرير الختامي للحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان

جدة : البلاد

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، ومساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بجدة عبدالله الصحفي, وأعضاء برنامج “لنبادر” والمشاركين في الحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان.

وتسلّم سموّه خلال اللقاء التقرير الختامي للحملة، التي تأتي ضمن برنامج التطوع والشراكة المجتمعية “لنبادر” بالتعاون مع كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز والشؤون الصحية بجدة، والتي نُفذّت بمركز ثول تحت شعار (من أجل ابتسامتكم نصل إليكم)، واستمرت لمدة خمسة أيام بالمركز الحضاري بثول قُدمت خلالها الخدمات العلاجية لأكثر من 200 مستفيد.

وأشاد سموّه بجهود الجهات المشاركة في الحملة التوعوية التي تهدف إلى سلامة وصحة المجتمع.