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محافظ جدة يتسلّم التقرير الختامي للحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان

صحيفة البلادaccess_time27 / صفر / 1445 هـ      12 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، رئيسة جامعة الملك عبدالعزيز المكلفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم، ومساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بجدة عبدالله الصحفي, وأعضاء برنامج “لنبادر” والمشاركين في الحملة العلاجية التوعوية لصحة الفم والأسنان.

 وتسلّم سموّه خلال اللقاء التقرير الختامي للحملة، التي تأتي ضمن برنامج التطوع والشراكة المجتمعية “لنبادر” بالتعاون مع كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز والشؤون الصحية بجدة، والتي نُفذّت بمركز ثول تحت شعار (من أجل ابتسامتكم نصل إليكم)، واستمرت لمدة خمسة أيام بالمركز الحضاري بثول قُدمت خلالها الخدمات العلاجية لأكثر من 200 مستفيد.

 وأشاد سموّه بجهود الجهات المشاركة في الحملة التوعوية التي تهدف إلى سلامة وصحة المجتمع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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