السعودية والصين تعززان التعاون في مجال الطوارئ والحماية المدنية

الرياض : البلاد

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع معالي وزير إدارة الطوارئ بجمهورية الصين الشعبية وانغ شيانغي، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الجلسة، بحث سبل تعزيز مسارات التعاون في مجال الطوارئ والحماية المدنية، بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة إدارة الطوارئ بجمهورية الصين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر جلسة المباحثات، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء حمود الفرج، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية، فيما حضر من الجانب الصيني عدد من كبار المسؤولين في وزارة إدارة الطوارئ.