مانشستر يونايتد يوقف أنتوني بسبب قضية أخلاقية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد، إيقاف لاعبه الدولي البرازيلي أنتوني (23 عامًا) بسبب قضية أخلاقية، حسب بيان رسمي.



وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: إنه سيوقف أنتوني إلى أجل غير مسمّى، لحين معالجة الأمور، بعد تورطه في قضية أخلاقية مؤخّرًا.

أنتوني هو ثاني لاعب من مانشستر يونايتد يتم إيقافه في قضايا أخلاقية هذا العام، بعد الإنجليزي ميسون غرينوود، الذي انتقل إلى خيتافي الإسباني.



ويمضي أنتوني موسمه الثاني تواليًا مع الفريق، حيث يعد ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي، بعد أن كلّفه 95 مليون يورو لجلبه من أياكس شتاء 2022.

Manchester United announce Antony will not return to the squad ‘until further notice’ while allegations of the player’s violence against women are investigated pic.twitter.com/rS5QTZPInu

— B/R Football (@brfootball) September 10, 2023