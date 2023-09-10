الرياضة

مانشستر يونايتد يوقف أنتوني بسبب قضية أخلاقية

محمد ابو الوفاaccess_time25 / صفر / 1445 هـ      10 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
مانشستر يونايتد يوقف أنتوني بسبب اعتداء جسدي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الأحد، إيقاف لاعبه الدولي البرازيلي أنتوني (23 عامًا) بسبب قضية أخلاقية، حسب بيان رسمي.


وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني: إنه سيوقف أنتوني إلى أجل غير مسمّى، لحين معالجة الأمور، بعد تورطه في قضية أخلاقية مؤخّرًا.

 

أنتوني هو ثاني لاعب من مانشستر يونايتد يتم إيقافه في قضايا أخلاقية هذا العام، بعد الإنجليزي ميسون غرينوود، الذي انتقل إلى خيتافي الإسباني.


ويمضي أنتوني موسمه الثاني تواليًا مع الفريق، حيث يعد ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي، بعد أن كلّفه 95 مليون يورو لجلبه من أياكس شتاء 2022.

 

m.abo.elwafa

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