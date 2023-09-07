الرياضة خلال الجمعية العمومية للاتحاد العربي.. اعتماد بطولة كأس العرب الأولى للهجن في العلا

الرياض – هاني البشر

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للهجن إقامة بطولة كأس العرب الأولى للهجن لتقام عام 2024 في محافظة العلا، وذلك خلال عقد الجمعية أمس الأربعاء بميدان الهجن في الطائف، برئاسة سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس الاتحاد العربي للهجن. كما تقدم أعضاء الجمعية بطلب من رئيس الاتحاد العربي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج رياضة سباقات الهجن ضمن برنامج ألعاب دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 16 المقرر إقامتها عام 2024 المملكة العربية السعودية؛ كلعبة محسوبة النتائج في الترتيب العام للدول المشاركة. وشهد الاجتماع مصادقة الاتحاد العربي على اعتماد الاتحاد العراقي للهجن كاتحاد كامل العضوية في الاتحاد العربي، واعتماد الشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان المشترك الجزائرية اتحاد كامل العضوية في الاتحاد العربي، واعتماد الاتحاد العام لسباقات الهجن في المغرب اتحاد كامل العضوية في الاتحاد العربي، واعتماد الاتحاد الجيبوتي كاتحاد كامل العضوية في الاتحاد العربي، واعتماد الاتحاد الصومالي كاتحاد كامل العضوية في الاتحاد العربي واعتماد الجمعية الرياضية للمهاري بتونس كاتحاد مراقب بالاتحاد العربي. ورفع سمو رئيس مجلس إدارة الاتحاد خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – على ما يوليانه – رعاهما الله – من دعمٍ وتمكين الاتحاد العربي للهجن والذي تستضيفه المملكة. كما تقدم سموه بجزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه المتواصل، ليصبح الاتحاد العربي مؤسسة قائمة ومستدامة تطمح للوصول إلى نشر وتطوير رياضة الهجن في جميع أنحاء الوطن العربي. ورحب سموه بجميع أعضاء الجمعية العمومية، متمنياً أن تساهم هذه الجمعية في تحقيق جميع ما يصبو إليه محبي الهجن في الوطن العربي. وقررت الجمعية العمومية، وبعد أن اطلعت على النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية، تكليف سعادة أمين عام الاتحاد العربي للهجن بالعمل على صياغة مشروع نظام أساسي للاتحاد العربي متوافق مع النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية العربية.