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طريقة عمل ماربل فادج الشوكولاتة البني مع الشوكولاتة البيضاء

نيفين عباسaccess_time19 / صفر / 1445 هـ       4 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

تحتوي الشوكولاتة البيضاء على نسبة جيدة من الكالسيوم إذ تحتوي على الحليب بنسب أعلى مما يزيد محتواها من الكالسيوم الذي يقوي العظام والعضلات ويحمي من مشكلات الهشاشة

المقادير اللازمة
300 جرام شوكولاتة بني بدون سكر
عبوة حليب مكثف محلي
300 جرام شوكولاتة بيضاء
عبوة حليب مكثف محلي

طريقة العمل
تسخن في قدر عبوة من الحليب المكثف المحلي
ترفع عن النار بعد ان تسخن وتضاف لها الشوكولاتة البني وتقلب حتي تذوب
توضع في بايركس مدهون زبدة وتترك جانباً
تسخن العبوة الاخري من الحليب علي النار
ثم ترفع ويضاف له الشوكولاتة البيضاء وتقلب حتي تذوب
توضع برفق طبقة الشوكولاتة البيضاء اعلي الشوكولاتة البني
تقلب برفق بواسطة عود خشبي رفيع حتي تندمج
تترك بالثلاجة حتي تبرد وتتماسك تمامًا
تخرج وتقطع مربعات وتقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. [email protected]

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