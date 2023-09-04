طريقة عمل ماربل فادج الشوكولاتة البني مع الشوكولاتة البيضاء

تحتوي الشوكولاتة البيضاء على نسبة جيدة من الكالسيوم إذ تحتوي على الحليب بنسب أعلى مما يزيد محتواها من الكالسيوم الذي يقوي العظام والعضلات ويحمي من مشكلات الهشاشة

المقادير اللازمة

300 جرام شوكولاتة بني بدون سكر

عبوة حليب مكثف محلي

300 جرام شوكولاتة بيضاء

عبوة حليب مكثف محلي

طريقة العمل

تسخن في قدر عبوة من الحليب المكثف المحلي

ترفع عن النار بعد ان تسخن وتضاف لها الشوكولاتة البني وتقلب حتي تذوب

توضع في بايركس مدهون زبدة وتترك جانباً

تسخن العبوة الاخري من الحليب علي النار

ثم ترفع ويضاف له الشوكولاتة البيضاء وتقلب حتي تذوب

توضع برفق طبقة الشوكولاتة البيضاء اعلي الشوكولاتة البني

تقلب برفق بواسطة عود خشبي رفيع حتي تندمج

تترك بالثلاجة حتي تبرد وتتماسك تمامًا

تخرج وتقطع مربعات وتقدم