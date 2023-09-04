طريقة عمل ماربل فادج الشوكولاتة البني مع الشوكولاتة البيضاء

تحتوي الشوكولاتة البيضاء على نسبة جيدة من الكالسيوم إذ تحتوي على الحليب بنسب أعلى مما يزيد محتواها من الكالسيوم الذي يقوي العظام والعضلات ويحمي من مشكلات الهشاشة
المقادير اللازمة
300 جرام شوكولاتة بني بدون سكر
عبوة حليب مكثف محلي
300 جرام شوكولاتة بيضاء
عبوة حليب مكثف محلي
طريقة العمل
تسخن في قدر عبوة من الحليب المكثف المحلي
ترفع عن النار بعد ان تسخن وتضاف لها الشوكولاتة البني وتقلب حتي تذوب
توضع في بايركس مدهون زبدة وتترك جانباً
تسخن العبوة الاخري من الحليب علي النار
ثم ترفع ويضاف له الشوكولاتة البيضاء وتقلب حتي تذوب
توضع برفق طبقة الشوكولاتة البيضاء اعلي الشوكولاتة البني
تقلب برفق بواسطة عود خشبي رفيع حتي تندمج
تترك بالثلاجة حتي تبرد وتتماسك تمامًا
تخرج وتقطع مربعات وتقدم