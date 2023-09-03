الرياضة رسميًا.. الاتفاق يضم الهولندي فينالدوم حتى 2026

البلاد- الدمام

أتمت إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي لكرة القدم جورجينيو فينالدوم،ليدافع عن ألوان فارس الدهناء لمدة 3 مواسم قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. جرت مراسم التوقيع بأحد فنادق العاصمة الفرنسية باريس بحضور رئيس نادي الاتفاق سامر المسحل. يذكر أن فينالدوم مواليد 1990م، وقد بدأ مسيرته الاحترافية في بلاده بنادي فينورد الهولندي منذ 2007 حتى 2011، ثم انتقل إلى آيندهوفن حتى 2015، لينتقل إلى الدوري الإنجليزي في نادي نيوكاسل حتى 2016، قبل أن يسطر إبداعه في ليفربول ويحصد معه الألقاب التاريخية منذ 2016 حتى 2021. بعد ذلك انتقل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، الذي أعاره الموسم الماضي إلى نادي روما الإيطالي. حقق فينالدوم العديد من البطولات، وهي كأس هولندا مرتين مع نادي فينورد في 2007/08 وآيندهوفن في 2011/12، وبطولة كأس السوبر الهولندي مع آيندهوفن في 2013 وبطولة الدوري الهولندي مع آيندهوفن 2014/15. في حين سطر جيني مع ليفربول أروع الملاحم التاريخية، فقد ساهم بتحقيق دوري أبطال أوروبا في 2018/19، ثم كأس السوبر الأوروبي في 2019/20، كما ساهم بتحقيق ليفربول الدوري الإنجليزي في 2020 بعد غياب طال لـ 3 عقود، واختتم لاعب الوسط الهولندي سلسلة بطولاته مع النادي الإنجليزي بتحقيق بطولة أندية العالم في 2020. وحينما انتقل إلى نادي باريس ساهم بتحقيق الدوري الفرنسي في 2021/22. ومع منتخب هولندا خاض أكثر من 70 مباراة دولية منذ ظهوره لأول مرة في 2011، كما ساهم مع زملائه في المنتخب الهولندي في تحقيق المركز الثالث في مونديال كأس العالم بالبرازيل 2014، كما أسهم أيضا مع منتخب بلاده في تحقيق المركز الثاني بدوري الأمم الأوروبية في عام 2018/19.