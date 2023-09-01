اليابان تشهد فصل الصيف الأكثر حرًا عام 2023

طوكيو : وكالات

سجلت اليابان بين شهري يونيو وأغسطس متوسط درجات حرارة هو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1898.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان، أنه خلال هذه الفترة كان متوسط درجات حرارة الصيف في اليابان أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها، مضيفة أن متوسط درجات الحرارة غير الاعتيادية في اليابان استنادًا إلى ملاحظات في 15 موقعًا مختلفًا بلغ +1,76 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عام 2010 (+1,08 درجة مئوية) التي كانت الأعلى على الإطلاق منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898.

وأفادت الوكالة أنه في العديد من الأماكن في كافة أنحاء البلاد، لم تصل درجات الحرارة القصوى فحسب، بل أيضًا درجات الحرارة الدنيا إلى أرقام قياسية، كما هي الحال في مدينة إيتويغاوا بوسط البلاد حيث وصلت درجة الحرارة الدنيا إلى 31,4 درجة مئوية في 10 أغسطس، وهو أعلى مستوى في البلاد، مضيفةً أنه مقارنة بالسنوات التي كان فيها متوسط درجات الحرارة في الصيف مرتفعًا بشكل خاص (2010 و2013 و2018 و2022) زاد عدد الأيام شديدة الحرارة بشكل ملحوظ ابتداءً من شهر يوليو ليصبح الأعلى منذ عام 2010.